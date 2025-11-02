伊甸頭城武營服務站長輩組成千歲北管樂團，帶來精彩表演。（圖：伊甸基金會提供）

伊甸基金會頭城武營服務站與頭城鎮武營、港口及大坑三個關懷據點，昨（二）日在武營社區活動中心舉辦「世代共生相約頭城」長者關懷據點成果展，集結全鎮十三個據點共同參與，展現地方推動高齡友善與社區共融的成果。活動中，頭城武營服務站十五位總齡逾千歲的長輩組成「北管樂團」以二胡、通鼓、大鼓、鑼、鐵鈸及響棒等樂器合奏〈望春風〉與〈桃花過渡〉兩首經典曲目。悠揚樂聲中，長者以自信與活力展現長青風采，贏得滿場熱烈掌聲，為活動掀起最高潮。

除了精彩的音樂演出，靜態作品展更是展現出長輩們生活智慧與充滿能量的創作力，吸引許多民眾駐足欣賞。其中，「橋上與橋下」模型，不僅呈現坐落在開蘭橋下的頭城武營服務站，也帶出這座「橋」更深遠的意義，不只是情感、照顧與希望的連結，更是世代交流的橋樑。

伊甸基金會頭城武營服務站期盼藉由參與主辦這次活動，讓更多社區居民與家庭獲得更多照顧資源，透過陪伴，讓長輩與照顧者在長照路上不孤單。歡迎有服務需求之民眾來電洽詢：（○三）九七七-一二三八。

頭城武營服務站以「關懷在地長者，促進社區共好」為核心，提供共餐、健康促進、樂齡活動與陪伴等服務。除有專業團隊依據長輩需求設計菜單，定期邀請營養師與講師帶領防跌、肌力訓練與疾病預防課程，協助長輩維持身心健康、延緩退化，也規劃手作、園藝及烘焙等課程，以「愛」陪伴記憶逐漸模糊的長者，延續熟悉的生活節奏。

此外，伊甸致力於打造世代共融、老幼共學的友善社區，於民國一一四年承接頭城親子館，讓孩子與長輩們在共玩共學中彼此理解、傳遞關懷。為讓行動不便的長者能安心參與活動，減輕照顧者壓力，據點也透過「接送服務車」，打造更完善的社區支持網路，串聯長輩與據點間的每一段路。

「每一次的練習，都是長輩們心靈的復健；每一次的表演，都是生命再次綻放的時刻。」伊甸基金會宜花區區長夏靜漪表示，今年參與頭城鎮聯合成果展，不僅是服務能量的展現，更是實踐長者老有所用的價值與意義，透過活動的參與，讓長輩找回自信與成就感。武營服務站的長輩們從練習到上台，過程中彼此扶持，透過節奏訓練與音樂互動，提振專注力與協調感，不僅能有效延緩老化，更能增加生活中的樂趣。