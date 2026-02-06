頭城驚悚車禍！砂石車衝分隔島「吞噬」對向休旅車一家四口一度受困

砂車石跨越中隔島對撞上小轎車車上一家四口一度卡在車內。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮青雲路二段今六日上午發生一起嚴重車禍。一輛南下的砂石車疑因失控衝過分隔島，直接撞上對向北上的休旅車，導致休旅車頭嚴重變形並卡在砂石車底。休旅車上雷姓一家四口一度受困，經警消緊急出動破壞器材搶救，歷經約二個多小時，終於在中午十二時五十分將受困最久的駕駛父親救出。所幸一家四口均意識清楚，目前皆已送往陽大附醫救治。

據了解，事故發生於今日上午十時四十一分許，地點位於頭城鎮青雲路二段二城國小前。警消接獲通報後，立即派遣第三大隊、頭城及礁溪分隊前往救援。抵達現場時發現休旅車車頭嚴重毀損，車內共有四名傷者。救援人員首先協助後座的一對小姊弟脫困，分別為九歲雷姓女童（右腹疼痛）及八歲雷姓男童（右耳疼痛），兩人意識清楚，隨後救援人員針對變形嚴重的車體進行破壞，於十一時四十分救出副駕駛座的四十二歲李姓母親，其左腳疼痛、腫脹，但意識清醒。

駕駛座的四十一歲雷姓父親因雙腳受困嚴重，救援難度最高。經警消人員持續搶救，終於在中午十二時五分成功協助脫困。雷男身體右側及雙腳疼痛，但意識清楚，隨即送往醫院。至於砂石車為何失控衝入對向車道，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。