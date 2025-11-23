頭城鱻魚祭首登場 五感體驗海味盛典

頭城鱻魚祭科技遊戲拿好禮。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

由宜蘭縣頭城區漁會主辦的「頭城鱻魚祭─鱻遊頭城，大溪漁港買了就吃」二十三日在頭城大溪漁港首次亮相，打造兼具五感體驗與海洋教育的鱻味盛典。

活動開幕由漁會金牌拍賣王領軍，邀請民眾化身小盤商參與漁獲競標體驗，感受漁港交易熱度，得標者更可獲得「代客料理兌換券」，立即送往漁港直銷賣場現煮、現吃，品嘗最新鮮的現撈海味。

此次頭城鱻魚祭主打「五感＋知識力」，規劃四大主題活動，包括「魚貨拍賣體驗」、「鱻魚小學堂」、「ＡＲ抓魚互動」及「海廢教育×減塑闖關」。

其中，今年首次推出的親子亮點「鮮魚小學堂ＡＲ任務」，只要以手機掃描指定看板即可進入互動遊戲，學習魚種辨識、海洋食育與永續理念，完成任務可兌換限量好禮；「海廢教育×減塑闖關」則透過紙上淨灘與減塑挑戰等遊戲，讓參與者在歡笑中理解海洋廢棄物議題，建立減塑行動力。

代理縣長林茂盛表示，頭城鱻魚祭不僅是一場活動，更是連結漁業、觀光與環境教育的平台，希望民眾走進漁港，從遊玩與品味中理解海洋永續的重要。