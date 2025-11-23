頭城鱻魚祭首登場！魚貨拍賣 × AR互動 × 減塑闖關

宜蘭縣頭城區漁會首次推出「頭城鱻魚祭-鱻遊頭城，大溪漁港買了就吃」活動。宜蘭縣代理縣長林茂盛、頭城區漁會理事長陳秀暖共同出席。（宜蘭縣政府提供）

▲宜蘭縣頭城區漁會首次推出「頭城鱻魚祭-鱻遊頭城，大溪漁港買了就吃」活動。宜蘭縣代理縣長林茂盛、頭城區漁會理事長陳秀暖共同出席。（宜蘭縣政府提供）

慶典活動開幕由漁會專業金牌拍賣王帶領民眾化身小盤商出手競標，體驗漁市熱絡與交易節奏。得標魚獲可領取「代客料理」兌換券，直送大溪直銷賣場現煮、現吃，感受大溪漁港現撈鮮魚的風味。宜蘭縣代理縣長林茂盛、頭城區漁會理事長陳秀暖共同出席，縣議會議長張勝德、縣議員林詩穎、縣議員賴良洲、鎮代會主席楊碧村、縣府農業處長李新泰共襄盛會。歡迎來頭城大溪深度體驗一場鱻味滿滿的美好假期。

頭城區漁會誠摯邀請大家一同走進大溪漁港，感受最新鮮的海味、最熱鬧的拍賣、最在地的故事，現場體驗拍賣的節奏與漁港的真實海味。從拍賣到料理、從AR學習到減塑闖關；另外「AR鱻魚小學堂」活動未來設置於大溪漁港魚貨直銷賣場開放體驗，民眾隨時都能來「抓魚」玩任務、領好禮。

代理縣長林茂盛表示，主打的不是一場活動，而是把漁業、觀光與環境教育串起來的平台。希望每位走進大溪漁港的民眾在玩樂中了解海洋永續發展的重要性。

頭城鱻魚祭主打「五感體驗＋知識力」，活動由農業部漁業署、宜蘭縣政府指導，由頭城區漁會主辦，國立臺灣海洋大學智慧樂活水產村USR計畫共同協辦，活動現場規劃「魚貨拍賣體驗」、「鱻魚小學堂」、「AR抓魚互動」、「海廢教育×減塑闖關」四大主題。

今年首度推出親子族群的「鱻魚小學堂×AR互動」是現場必玩亮點。參加者只要拿手機掃描指定看板，就能進入AR任務，學習魚種辨識與海洋食育，一路闖關收集知識，還能兌換限量小禮物！此外，與國立臺灣海洋大學合作的「海廢教育×減塑闖關」，透過紙上淨灘與減塑挑戰等互動，讓民眾在遊戲中理解海洋廢棄物的成因與影響，培養日常減塑的自覺與行動。