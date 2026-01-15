頭城黃金茂谷豐收 2/4日行銷活動登場

頭城鎮公所攜手微笑灣農場，共同推廣頭城特色柑橘「黃金茂谷」，頭城鎮農會則排定二月四日辦理黃金茂谷行銷活動。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

為推展頭城優質農產品，提升在地農業能見度，頭城鎮公所十五日攜手微笑灣農場，共同推廣頭城特色柑橘「黃金茂谷」。鎮農會表示，頭城鎮今年生產「黃金茂谷」數量約十八萬台斤，農會排定二月四日辦理黃金茂谷行銷活動。

頭城鎮長蔡文益表示，隨著冬季多波冷氣團接連報到，頭城地區柑橘進入關鍵轉色期，果皮色澤金黃亮麗，微笑灣農場憑藉良好的地理環境與氣候條件，成功避開果實蠅危害，果實栽培過程中無須套袋，讓茂谷柑能直接吸收充足日照，使果皮轉色均均勻、風味層次更加豐富。

蔡文益說，今年產出的黃金茂谷在低溫與畫夜溫差的自然條件下，糖酸比例表現亮眼，果肉飽滿多汁，不僅外觀討喜，更兼具優質口感，品質達標並已提前陸續進入採收期，讓消費者能搶先品嚐冬季限定的鮮甜滋味。

頭城鎮農會指出，頭城地區「黃金茂谷」面積十五公頃，產量十八萬台斤，甜度十二度以上，黃金茂谷果農為農會輔導產銷對象，農會已 排定二月四日辦理黃金茂谷行銷活動。

蔡文益說，微笑灣農場生產黃金茂谷每箱五斤及七斤裝販售，適合自用與送禮，鎮公所誠摯邀請遊客在走訪頭城旅遊之餘，選購在地優質農產品，以實際行動支持在地農業。