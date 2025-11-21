頭家第一份工／賣朋友保險會讓關係變味？被學長扣繳憑單吸引入行賺很多後還是不做

陳冠霖大學畢業後的第一份是在三商美邦人壽當保險業務員，他笑說自己只做短短五個月，但業績很好，只是不太喜歡套路人生。

在成為破億蔥油餅王國的掌舵者之前，陳冠霖人生第一份專職工作，其實是保險業。那時的他剛退伍，擁有亮眼的大學經歷與滿載信任的人脈，只想追求一份穩定、不必像家裡做生意那樣大起大落的上班族工作。退伍前，就有三間公司等他，最後他被學長拿出的高額繳稅單吸引，進入三商友邦保險公司當業務。

陳冠霖的大學人生頗風光──勤益科大學生會長、國際志工服務團前往泰北與柬埔寨服務、還拿下傑青獎。「我大二當學生會長時，因主辦迎新會，邀請到蘇打綠、周興哲等大咖一戰成名。隔年我還邀請到蕭敬騰。」

大學迎新請到大咖歌手一戰成名

他笑說自己大學就開外掛，因為當學生會長又一戰成名累積豐厚人脈，大學畢業去當兵，尚未退伍，已同時收到三家公司的邀請。「我從小看父母在事業上風風雨雨，天天為錢吵架，我最嚮往的是安穩的白領工作。」他最後選擇進入三商美邦人壽，成為保險業務員。「因為我學長為了拉我進他們公司，在我還沒畢業就開始耕耘我，時常約我吃飯，我當兵他還來懇親三次。我一退伍，他跟我約見面，直接把他的扣繳憑單放桌上，所得八百多萬，吸引到我。」

陳冠霖大學就是風雲人物，不只當學生會長，也隨國際志工團帶物資深入泰北、柬埔寨，服務國軍遺孤。

厭煩套路人生回家居接班

陳冠霖當五個月保險業務員，他說自己表現非常好、收入累積三、四十萬元──對一個社會新鮮人而言已相當驚人。但陳冠霖卻發現自己愈做愈不開心。「過去累積的人緣，忽然變成業績的來源。每次約人見面，聊天最後都拉回投保，遞上邀保單…」六日跑客戶、平日處理資料、晚上又要拜訪，他形容那段時間「不自由、也不快樂」，最主要是他感覺大家關係變了味。

雖然當時賣出不少儲蓄險，有些朋友至今還在持續扣款、回頭看也算不錯的投資，但那段經驗讓他明白──這可能不是自己要的生活。他坦言：：「我不太喜歡這樣的工作型態，也不想一直靠套路過生活。」也就是在這第一份工後，他回到家裡搖搖欲墜的小食品廠，做一份能投入熱情、也能讓家重新團聚的事。

