頭家開講／慢熬快攻新傳說 佳元建設機構董事長蔡錫全

有深厚土地開發底子的蔡錫全，創業12年便累積了20個案子，去年推案近八十億元。今年他進軍殺戮戰場北士科重劃區，要用產品力與品味做出差異化。

都更案整合動輒耗費10年，成軍才12年的佳元建設機構卻已完成十多案，全因董事長蔡錫全紮實的開發底子。他在雙北創造出多個都更危老最速紀錄，包括2個多月完成「佳元臨沂」危老程序，以及僅花22天完成「佳元植」都更審議。

深厚的都更整合功力，來自於經歷過板橋林家資產管理、宏普、鄉林建設開發部的淬鍊，在磨劍18年後、45歲才創業。他以快打旋風的速度，去年推案近80億元。交出漂亮的城市戰成績後，他再切進北士科重劃區，要在建商競技場的重劃區內，用生活品味創造產品價值。

廣告 廣告

跟著佳元建設機構董事長蔡錫全從北市民生東路二段的「佳元當代美術館」巡完工地後，他領著我們穿梭在中山區的巷弄內，走到錦州街時說：「我發現這條街幾乎不會暗下，早上有市場，到下午商店都開了！我查過它的story，現在這些服飾店，以前都是舶來品店。」

當機立斷 果決不僥倖

「我喜歡鑽、喜歡繞。跟買房子一樣，你沒有看過50間房子，那一間屬於你的不會冒出來。我若沒有去每一個商圈、認真鑽研研究，那塊地冒不出來。」佳元以快速整合都更危老案在市場上建立知名度，已累積20個開發案，去年推案量近80億元，雖屬於小型建商，但單單一個中山區幾公里內，進行中或完成的都更危老案就有4個。

佳元靠都更危老案在市場上建立品牌知名度，蔡錫全去年親自擔任代言。（佳元建設提供）



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

都更最速傳說1／1坪換1.5坪外加一個車位地主還不滿足 他果決切割 住戶哭求他再等等

都更最速傳說2／他幫板橋林家討新莊侵占土地 被住戶拿菜刀追砍

都更最速傳說3／鄉林賴正鎰北上13塊地都是他拿下 同期還在吃頭路 他身價已有數十億元 關鍵是每天的4小時