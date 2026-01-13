頭寮謁陵 鄭麗文：盼追隨蔣經國「用對的人、做對的事」

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

今天是故總統蔣經國逝世38週年紀念日，國民黨主席鄭麗文上午率黨務主管至頭寮陵寢獻花致。鄭受訪說，蔣過去風範、偉大事蹟，一直都是這一代國民黨追隨學習的對象，內心自我期許，希望能追隨蔣「用對的人、做對的事」。

鄭麗文表示，在現在國家處境艱難、國際環境詭譎多變時刻，希望重新回顧、思考蔣經國帶給我們的偉大遺產，學習蔣的精神，希望「他們前輩給我更多的勇氣、智慧」。

鄭麗文說，過去中華民國在台澎金馬風雨飄搖，面臨各種考驗都順利挺過來，孩創造傲視全球的民主和平轉型政治奇蹟，以及第一波成亞洲四小龍的經濟奇蹟，後來第二波更創造護國神山的高科技半導體王國經濟奇蹟。

廣告 廣告

鄭麗文表示，也希望在當前內外交迫時刻，國民黨也能承續蔣經國成就，創造出屬於我們這個時代的奇蹟，深化、鞏固現在被當局破壞、侵蝕的民主法治、平等、均富的台灣社會重要基石，為台海和平打開一扇窗、搭上一座橋。

鄭麗文說，希望能重新轉變現在風雨飄搖、內外交迫、戰雲密布的危險時刻，在未來的這2、3年能突破現狀，讓中華民國繼續穩健走下去。

更多太報報導

國民黨《萊爾校長》紓壓球滯銷3000顆？「風向123事」：即日起一起幫忙賣

分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料

分析／深藍路線包袱、背後大老愛指點江山 鄭麗文操盤選戰能力待檢驗