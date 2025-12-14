頭屋鄉公所健行 感受鳴鳳山自然生態與客家文化底蘊

頭屋鄉公所健行活動，二百多位鄉親冒寒參加熱情不減。（圖：頭屋鄉公所提供）

頭屋鄉「鳴鳳山客家山林古道串聯營造計畫」自一0九 年啟動至今，歷經五年多的規劃、審查與施工階段，終於在一一四年正式竣工。本計畫結合客家文化、自然生態與地方休閒觀光，透過山林步道改善與動線串聯，打造更完整且安全的遊憩體驗，成為推動頭屋觀光發展的重要里程碑。

為讓鄉親及遊客實地體驗改善後的山林步道成果，頭屋鄉公所十四日特別舉辦「二0二五 相約頭屋遶山花‧鳴鳳山客家山林古道健行活動」。活動當天天氣晴朗、氣氛熱絡，吸引二百位來自各地的民眾熱情參與，共同走入鳴鳳山山林，用雙腳感受自然與文化交織的魅力，活動在歡樂與溫馨氛圍中圓滿完成。

本次健行活動採線上報名、全程免費，限額二百名，民眾報名參與即獲得「客家花布美食禮盒」與「健行紀念運動毛巾」，成功走完全程者另獲得完賽禮「紀念杯墊」，深受參與民眾好評。

「遶山花」一詞源自客家語「繞山花（ngi?u-san-fa）」的意象，意指沿著山勢行走，在山林步道間隨四季花草變化，悠閒漫步、欣賞自然景致，也象徵客家族群親近山林、敬山惜山的生活態度。活動以「遶山花」為名，正是希望民眾透過健行，感受鳴鳳山豐富的自然生態與深厚的客家文化底蘊。

健行路線難度低，來回約四十至五十分鐘，適合各年齡層及親子家庭共同參與。活動現場除健行外，亦安排歌手熱力演唱客家歌曲及國、台語金曲，並由頭屋國小帶來客家演說活動，以及深受大小朋友喜愛的客語闖關體驗，讓民眾在欣賞山林美景之餘，也能深入認識客家語言與文化。

頭屋鄉徐鑫榮表示，鳴鳳山是頭屋鄉重要的自然與文化資產，本次古道串聯營造計畫不僅提升步道安全與整體景觀品質，也為地方觀光注入新動能。透過健行活動的成功舉辦，讓更多民眾認識頭屋、走進頭屋，未來公所也將持續推動客家文化保存與友善山林旅遊，打造頭屋成為兼具文化深度與自然魅力的特色鄉鎮。