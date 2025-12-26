頭屋養茶三味理事長陳美玉捐苗縣府復康巴士

苗栗縣長鍾東錦感謝養茶三味理事長陳美玉捐贈一一五萬元的復康巴士。（記者江乾松攝）

為提升身障者行的方便，苗栗縣客家酸柑茶文化推廣協會理事長、頭屋鄉養茶三味陳美玉偕同兒子、常務監事徐丞璽捐贈一一五萬元的復康巴士給苗栗縣政府，縣長感謝各界對營造友善環境的努力，未來縣府會持續提升苗栗縣身障朋友的權益與福利，打造苗栗為平等共融的城市。

頭屋鄉養茶三味理事長陳美玉偕同兒子徐丞璽捐贈價值一一五萬元的復康巴士給苗栗縣政府，讓身障者在苗栗能享有輕鬆就醫、社會參與等便捷的服務與權利。縣長鍾東錦強調，縣府管理復康巴士汰舊換新，陳美玉理事長捐贈一一五萬元的復康巴士後全縣將有四十六部復康巴士提供接送服務，期許未來各界能給予苗栗縣更多資源，縣府團隊定會持續努力打造讓身障朋友活動更順利友善的環境，同時也要感謝今日獲獎者們的付出，讓苗栗縣幸福感大幅提升。

縣長鍾東錦說他自己的妹妹發展較遲緩，每當出門玩總是特別開心，更是又能快樂好多天，因此創造無障礙且友善的環境對他們來說很重要，讓他們能像普通人一樣去戶外曬曬太陽、享受世界的美好，這也是縣府不可推卸的責任，跨局處提升各項福利政策，在這方面團隊不僅會努力認真，更會珍惜各界資源。