頭屋鳴鳳山客家山林古道健行

頭屋鄉「鳴鳳山客家山林古道串聯營造計畫」自一○九 年啟動至今，歷經五年多的規劃、審查與施工階段，終於在一一四年正式竣工。本計畫結合客家文化、自然生態與地方休閒觀光，透過山林步道改善與動線串聯，打造更完整且安全的遊憩體驗，成為推動頭屋觀光發展的重要里程碑。

為讓鄉親及遊客實地體驗改善後的山林步道成果，頭屋鄉公所昨（十四）日特別舉辦「二○二五 相約頭屋遶山花‧鳴鳳山客家山林古道健行活動」。活動當天天氣晴朗、氣氛熱絡，吸引二百位來自各地的民眾熱情參與，共同走入鳴鳳山山林，用雙腳感受自然與文化交織的魅力，活動在歡樂與溫馨氛圍中圓滿完成。

健行活動採線上報名、全程免費，限額二百名，民眾報名參與即獲得「客家花布美食禮盒」與「健行紀念運動毛巾」，成功走完全程者另獲得完賽禮「紀念杯墊」，深受參與民眾好評。

「遶山花」一詞源自客家語「繞山花（ngi?u-san-fa）」的意象，意指沿著山勢行走，在山林步道間隨四季花草變化，悠閒漫步、欣賞自然景致，也象徵客家族群親近山林、敬山惜山的生活態度。活動以「遶山花」為名，正是希望民眾透過健行，感受鳴鳳山豐富的自然生態與深厚的客家文化底蘊。

健行路線難度低，來回約四十至五十分鐘，適合各年齡層及親子家庭共同參與。活動現場亦安排歌手熱力演唱客家歌曲及國台語金曲，並由頭屋國小帶來客家演說活動，以及客語闖關體驗，讓民眾能深入認識客家語言與文化。