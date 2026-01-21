ㄚ頭手握9副業 開酒吧抓到白喝仔

《我愛黑澀會》出身的ㄚ頭詹子晴近年副業經營有成，近日她在中天綜藝節目《綜藝OK啦》中分享，目前手上握有9個副業品牌，其中讓她最得意的事業，就是電商平台：「我跟股東就想了新的商業模式，你繳會員費，我有倉儲、有員工幫你出貨、有會計幫你做金流，很多想創業的人就會加入。」她還因此賺到一套房：「一年就在墨爾本買房，然後出租當作存錢，投資報酬率很高。」

詹子晴在節目上說，其實經營餐飲業很不容易：「尤其是酒吧，超多人來喝免錢的。」還分享怎麼處理這種狀況：「有些人每次來都說『簽ㄚ頭的單』，有個月我發現公關費很高，就跟員工說有朋友來就跟我說一聲，有天員工打給我，我立刻去店裡，結果整桌沒一個認識的。」

愛雅創業第一年就回本，但創業初期的銷量卻不如預期，讓她一度想放棄：「晚上我就夢到媽媽，她握著我的手說不要放棄、要有毅力，夢一醒我突然士氣大增，撐過3個月之後，業績翻了幾10倍。」愛雅也分享成功的祕訣就是臉皮要夠厚：「我其實臉皮很薄，我有拜託演藝圈的哥哥姐姐分享，可是總會有1、2成是你以為你們關係很好，但會被酸說『找你們公司專業的來』，從那次之後我就痛下決心，現在工廠、行銷我都懂。」

