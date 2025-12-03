ㄚ頭摯愛命危 老公同做痛苦抉擇簽「放棄急救」傷心爆哭

〔記者陳慧玲／台北報導〕演藝圈有許多熱愛「毛小孩」的藝人，今(3日)「鼓鼓」呂思緯、蕭秉治、白安等同門歌手，還有ㄚ頭等人都出席Hit Fm聯播網「2025毛起來愛」公益記者會，ㄚ頭分享曾遭遇摯愛毛孩腎衰竭，嚴重到需要簽放棄急救同意書的狀況，她和老公一起做出痛苦抉擇，當下忍不住爆哭。

Hit Fm攜手快電商、寵物公園一同「毛起來愛」，主持人Gigi，還有愛心總召夏和熙、快電商創辦人森田、陳雋希、聯合創辦人ㄚ頭等人都出席，ㄚ頭談到家中貓咪曾出現命危狀況，她和老公一起簽下放棄急救同意書，她充滿感觸問老公：「如果以後是你，你要我簽嗎？」老公則回答：「簽啊，我不想這麼痛苦。」ㄚ頭說，那她也會簽。幸好貓咪最後恢復健康，但也讓她體悟到生命很脆弱。

另外ㄚ頭被問到，有了毛小孩，會不會想要自己的小孩？她說：「大家應該都知道，小孩沒有在我選項中。」但她可以養很多毛小孩，盡自己能力幫助很多毛小孩，她說：「毛小孩太可憐，沒有選擇權，很多被棄養的，只要養得起自己的一天，我也要幫助毛小孩。」

ㄚ頭(中)說生小孩不在自己選項中，但她願意多照顧毛小孩。(記者陳慧玲攝)

夏和熙也面臨過拍戲沒法好好照顧毛小孩，醫生建議要讓狗狗安樂死，但他說：「奇蹟來了，像是老天給的SIGN，我一定要送最後一程，就一直延，結果戲殺青，狗狗也奇蹟活起來了。」

鼓鼓和老婆大元都是愛狗人士，他談到照顧毛小孩很像在照顧小孩一樣，笑說常常被朋友說很像在「見習」當爸爸，被問到有沒有準備好當爸爸？他說當然很OK，不過他覺得生小孩這件事情，女生的身體跟心理狀態會變化比較大一點，如果另一半準備好了，他當然很OK，願意陪另一半一起完成。如果大元不想要，他也很支持另一半的決定。

