頭撞傷一定要照CT嗎？了解成人、兒童評估準則 防不必要輻射暴露

【健康醫療網／編輯部整理】頭部外傷是臨床常見情況，常因意外碰撞、跌倒或運動事故造成。腦部電腦斷層掃描（CT）是評估是否有顱內出血、腦腫脹或骨折的重要工具，但臺北市立聯合醫院仁愛院區神經外科主治醫師傅允彥提醒，並非每位頭部外傷患者都需要立即做CT，因為檢查涉及輻射暴露，尤其兒童及年輕族群長期風險較高。

「臨床決策應依病人狀況與風險因子，不宜過度使用影像檢查。」傅允彥說。國際醫學指南已建立多項評估準則，包括加拿大頭部CT規則（CCHR）及英國NICE指南，用以協助醫師判斷是否需要掃描。

成人：符合高風險因子才建議照CT

CCHR適用於GCS 13至15分的輕度頭部外傷患者，只要符合以下任一高風險因子，即建議進行CT：

受傷後2小時內 GCS 仍未達15分

疑似顱骨骨折（如耳後、眼周瘀青）

嘔吐兩次以上

年齡65歲以上

危險傷害機制（如高處墜落、車禍）

若無上述情況，通常以臨床觀察取代。NICE指南則指出，若患者曾意識喪失或有健忘史，應在8小時內安排CT，若合併凝血異常或持續頭痛，風險更高。

兒童：更謹慎、避免不必要照射

兒童腦部仍在發育，對輻射更敏感。兒童緊急照護應用研究網絡（PECARN）規則建議，2歲以上兒童若出現意識改變、顱底骨折跡象、嚴重受傷機制、持續嘔吐或劇烈頭痛，才需考慮進行CT。

若無這些症狀，臨床重要腦損傷風險低於0.05%，可安全改為4至6小時觀察，監測是否出現意識改變、癲癇等異常。未滿2歲的嬰幼兒則特別注意頭皮血腫與行為改變。

醫師強調：觀察同樣重要 勿自行忍耐

傅允彥表示，對無意識喪失且GCS為15分的輕微外傷患者，醫師會優先評估與觀察，而非立即做影像檢查。若後續出現持續頭痛、嘔吐、視力模糊、肢體無力或意識下降，須立即回院評估。

他提醒，顱骨X光準確性有限，不建議作為首選；CT在檢測骨折及腦部病變方面較可靠，但仍應避免濫用。

「頭部外傷不是每個人都需要照CT，但也不能掉以輕心。」傅允彥強調，每位患者狀況不同，民眾若受傷疑有不適，應儘速尋求專業評估，才能及時辨識風險、採取正確處置。

