《頭文字D》30周年紀念 直接把AE86儀表台搬回家

為了紀念《頭文字D》問世30週年，Tomica直接把駕駛視角端上檯面。（圖／翻攝 Takara Tomy網站 ）

在玩具模型的世界裡，很多人都有過同樣的經驗，把1:64的小車舉到眼前，努力透過小到不行的車窗偷看內裝，想像那個根本看不清楚的儀表板長什麼樣子。為了紀念《頭文字D》問世30週年，Tomica直接把駕駛視角端上檯面，讓粉絲不只看車，還能「坐進去」。

直接把駕駛視角送到你眼前

Tomica推出的「Premium Unlimited Steering View Initial D」套裝，概念說穿了其實很簡單，但效果卻意外有感。它不只給你一輛AE86 Trueno模型，而是把駕駛座前方的世界放大重現，讓視線焦點落在方向盤、儀表板與那個老粉絲一看就懂的細節配置上。你看到的不只是車，而是藤原拓海準備下坡前的那個瞬間。

《頭文字D》AE86 Trueno（第一卷）套裝。（圖／翻攝Takara Tomy網站）

AE8的靈魂完整保留

這組《頭文字D》AE86 Trueno（第一卷）套裝，包含1:64 合金車、獨立儀表板展示件，以及刻有藤原拓海名字的金屬銘牌展示盒。儀表板尺寸被刻意放大，讓原本只能靠想像的細節，如今變成可以細細端詳的實體收藏。那種懷舊感，不是熱血，而是靜靜坐在駕駛座、準備起跑前的專注。

AE86 Trueno（第一卷）1:64 合金車。（圖／翻攝Takara Tomy網站）

高橋啟介也沒缺席

同樣的「轉向視角」概念，也延伸到FD3S RX-7（第一卷）版本，完整呈現高橋啟介的駕駛視野。

《頭文字D》FD3S RX-7（第一卷）套裝。（圖／翻攝Takara Tomy網站）

除了主角車款，Tomica也同步推出藤原豆腐店場景組與池谷浩一郎的Silvia S13。前者包含店鋪、人偶與道路底座，後者則把桶椅、輪圈、排氣管等細節完整還原。四款產品可自由搭配，重點不在甩尾瞬間，而是重現《頭文字D》早期那種安靜卻緊繃的氣氛。

藤原豆腐店場景組。（圖／翻攝Takara Tomy網站）

池谷學長的Silvia S13。（圖／翻攝Takara Tomy網站）

