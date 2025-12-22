《頭文字D》RX-7、AE86全到齊 30周年紀念錶、車迷錢包先投降

記者鍾釗榛／綜合報導

ANGEL CLOVER《頭文字D》30週年紀念腕錶。（圖／翻攝 ANGEL CLOVER網站 ）

《頭文字D》自問世以來，陪伴無數車迷走過三十個年頭，從秋名山的下坡甩尾，到角色在速度與人生之間的抉擇，早已不只是賽車漫畫那麼簡單。為紀念這段經典時光，日本腕錶品牌ANGEL CLOVER推出《頭文字D》30週年紀念腕錶系列，將山路傳說直接濃縮成能戴在手上的紀念品，一亮相就話題滿滿。

ANGEL CLOVER《頭文字D》30週年紀念腕錶，共推出4款式對應不停角色。（圖／翻攝ANGEL CLOVER網站）

經典車款一次到位

本次紀念系列以太陽能計時腕錶為核心設計，外型靈感全數取自作品中的代表性車款。主力三款分別是藤原拓海的Toyota AE86，以及高橋啟介、高橋亮介兄弟的RX-7 FD3S與FC3S。其中AE86款在開賣短短一天內便線上完售，足以證明「豆腐店神車」在粉絲心中的不敗地位。

AE86款在開賣短短一天內便線上完售。（圖／翻攝ANGEL CLOVER網站）

Impact Blue驚喜現身

除了主角群車款，系列中還低調加入一款資深粉絲才會眼睛一亮的角色，那就是佐藤真子的Sil-Eighty。這只腕錶以碓冰峠最具代表性的Impact Blue配色呈現，錶盤上印有專屬字樣，並延續儀表板風格的小錶盤設計，讓人瞬間想起那場令人屏息的山路對決。此款僅於官方線上商店與指定通路販售，收藏味十足。

佐藤真子的Sil-Eighty成為這次紀念錶中的隱藏版。（圖／翻攝ANGEL CLOVER網站）

滿滿彩蛋藏在細節裡

整個系列在細節設定上毫不馬虎。12點鐘方向的刻度象徵各車的底盤編號，錶背採用輪圈紋理設計，並刻上《頭文字D》30週年紀念標誌；AE86款更在錶殼側邊刻有「藤原豆腐店」字樣。每只腕錶皆附贈專屬鑰匙圈，從外到內都緊扣作品世界觀。

錶殼側邊刻有「藤原豆腐店」字樣。（圖／翻攝ANGEL CLOVER網站）

背蓋有《頭文字D》30週年紀念雕刻。（圖／翻攝ANGEL CLOVER網站）

車迷很難不心動

價格方面，每款腕錶定價為36,300日圓，換算約新台幣8,000元左右。對《頭文字D》粉絲而言，這不只是一只計時腕錶，而是一段三十年不曾褪色的熱血回憶，隨時都能戴在手上，陪你繼續向前。

ANGEL CLOVER《頭文字D》30週年紀念腕錶。（圖／翻攝ANGEL CLOVER網站）

