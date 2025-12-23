頭暈原來是營養性神經病變 維生素均衡攝取很重要

陳繼仁醫師看診示意照。

70歲的李爺爺三個月前出現頭暈、視力下降的情形，不僅容易因重心不穩而跌倒，伴隨而來的焦慮感也影響日常生活。為了找出病因，他曾至急診、中醫以及神經內科進行檢查，確認不是急性腦中風後，輾轉來到台北慈濟醫院耳鼻喉科門診，陳繼仁醫師檢查發現李爺爺的舌苔幾乎消失、舌頭泛紅且口腔多處潰瘍，進一步詢問飲食習慣，了解李爺爺長年茹素，且因年歲漸長而有食慾不振的情形，後續透過前庭功能及抽血檢查排除相關暈眩疾病後，最終確定為維生素B缺乏導致的營養性神經病變。陳繼仁醫師隨即開立綜合維生素B群並建議調整營養攝取，一周後回診追蹤，李爺爺的症狀已經有明顯的好轉。

廣告 廣告

素食飲食一向被視為兼具環保與健康的飲食方式，能降低心血管疾病與慢性病風險，被許多研究證實對身體有益，但也需要注重營養攝取均衡與足夠。陳繼仁醫師說明：「維生素B在人體中負責能量代謝、神經調節與造血等關鍵機制，特別是維生素B12，更與神經修復密切相關，一旦攝取量不足或吸收不佳，可能導致手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血或出現與前庭功能相關的頭暈症狀，長期下來甚至造成心血管疾病風險增高。」由於天然植物性食材中幾乎不含有維生素B12，全素食者就可能有攝取不足的情形；而高齡長輩、曾接受胃切除手術者、長期服用慢性病藥物的病人等也都容易因為腸胃吸收力下降或吸收受到抑制，而面臨相同問題。

維生素營養攝取均衡很重要，奶蛋素食者每日可以透過1-2杯牛奶及一顆雞蛋達到每日攝取量，而全素食者或年長者或孕/哺乳婦者的攝取以補充劑為較理想的來源。

根據國健署國人膳食營養素參考攝取量建議，一般族群每日維生素B12的攝取量應落在2.4微克；孕婦或正在哺乳的女性則需要2.6-2.8微克。台北慈濟醫院營養科張亞琳營養師表示：「由於維生素B12主要為動物性來源，以健康成人來說，奶蛋素食者每日可以透過1-2杯牛奶及一顆雞蛋達到每日攝取量，而全素食者或年長者或孕/哺乳婦者的攝取通常以補充劑為較理想的來源，且補充劑有不同形式，其中以『氰鈷胺』形式的維生素B12吸收率較佳。」民眾可以依個人需求選擇每週2次1000微克或每日25-250微克的補充劑；此外，日常飲食中可加入營養酵母粉來補充B12，同時也可作為調味使用增加食物風味，一茶匙即可提供約7微克的含量，方便日常料理。張亞琳營養師提醒，維生素B12屬於水溶性維生素，多餘部分會自然代謝，不需擔心補充過量。

陳繼仁醫師提醒，民眾若出現反覆頭暈等不適，應及早就醫，由醫療團隊協助找到真正病因。此外，良好的飲食習慣搭配適度補充劑，能協助維持日常所需的營養；若本身飲食較為單一、處於高齡階段或有慢性疾病、腸胃吸收較弱等情形，更應留意自身的營養狀態，以守護身體機能。

撰文／鄭冉曦；攝影／傅長新、范宇宏