頭暈喘竟是大腸癌 台北慈濟醫院：三期確診提醒篩檢重要

（記者陳志仁／新北報導）68歲李爺爺平時偏好高油、高鹽的加工食品，自認身體一向硬朗；未料近期因頭暈、體力下滑就醫，抽血檢查發現貧血，免疫法糞便潛血（i-FOBT）呈陽性反應，才轉介至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診。

台北慈濟醫院表示，經大腸直腸外科陳昱廷醫師安排電腦斷層及無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方腸道發現約三公分腫瘤，病理切片確診為大腸癌第三期，隨即接受腹腔鏡右半結腸切除術，後續並規劃術後輔助性化療；目前李爺爺恢復狀況良好，定期回診追蹤中。

根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌為國人癌症發生率第二、死亡率第三名，過去多見於50歲以上族群，但近年有年輕化趨勢；陳昱廷醫師指出，不良生活型態是主要風險因子，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果及膳食纖維不足、缺乏運動，以及糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒與長期慢性發炎等，都可能增加罹癌風險。

陳昱廷醫師提醒，大腸癌早期多無明顯症狀，隨腫瘤增大才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊；若腫瘤阻塞腸道管徑，約兩成患者可能發生腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形；嚴重時恐引發腸穿孔、腹膜炎或敗血症，危及生命。

在篩檢方面，相較過去常見的糞便潛血檢查為化學法（g-FOBT），現行主流的免疫法糞便潛血檢查（i-FOBT），可透過抗體精準偵測下消化道出血，較不受飲食或上消化道出血影響，有助提高早期病灶被發現的機會；陳昱廷醫師引述研究指出，i-FOBT偵測率可達九成以上，有助於在尚未出現症狀前發現病灶。

圖／何景良副院長呼籲，糞便潛血檢查方式簡便，民眾應把握公費篩檢資源，並透過飲食習慣調整降低風險。（台北慈濟醫院提供）

陳昱廷醫師說，目前大腸癌手術多採腹腔鏡微創方式，傷口小、恢復快，若能在早期接受標準治療，五年存活率可高達九成以上，國健署已將公費大腸癌篩檢年齡下修至45歲，符合資格者每兩年可免費檢查；台北慈濟醫院副院長何景良呼籲，民眾應把握公費篩檢資源，才能及早發現、及早治療，爭取最佳預後。

