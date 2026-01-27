頭暈胸悶 翁 每分鐘心跳32下險猝死

奇美醫院引進心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，成功救治高度心臟房室傳導阻滯合併心搏過緩八旬翁重啟心跳。 （記者汪惠松攝）

一名84歲老翁有高血壓及糖尿病史，因持續性頭暈且合併胸悶，檢查發現有高度心臟房室傳導阻滯；且心跳每分鐘只有32下，隨時有猝死風險。經接受生理性傳導技術的心臟節律器置放，心臟重新恢復規律跳動，順利回歸日常生活，不再受昏厥與胸悶困擾。

許多民眾提到「心律不整」，第一個想到的往往是心跳過快；其實。心跳過慢同樣不能忽視。奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡表示，當心臟電傳導系統出現異常導致心搏過緩，嚴重時可能引發昏厥，甚至致命性心律不整。

因應台灣心搏過緩病人逐年增加，奇美醫院不僅成熟運用傳統節律器手術，更自去年起引進心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，接軌國際趨勢。這項新科技透過精密定位增進電氣傳導協調性，有效降低心房顫動復發風險。

一般來說，心跳若是每分鐘低於60下稱做心搏過緩，若低於50下、甚至40下可能出現頭暈、虛弱無力或是胸悶的症狀，甚至覺得「心臟好像暫停了一下」。若不即時就醫，嚴重心搏過緩也有可能誘發致命性心律不整導致猝死。

根據統計，台灣約20年前每年有2000～4000名病人接受心臟節律器置放，近來逐漸增加到每年約7500人。針對日益增加的節律器需求，奇美醫院近年在心室型生理性傳導技術累積成熟經驗；雖然因需精準定位，手術時間會比傳統手術多出0.5～1.5小時，且須視病人解剖構造決定能否施作，但在適合條件下可大幅提升治療品質。

黃沛頡呼籲，民眾若有頭暈、莫名虛弱或心跳停頓感，應盡速尋求心臟科醫師諮詢，透過完整病史詢問、理學檢查及相關檢驗與十二導程心電圖、心臟超音波及霍特氏24小時心電圖等釐清病因。醫師將根據病因及嚴重程度提供可選擇治療方式，共同完成醫病醫療決策。