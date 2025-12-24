頭暈非中風！台北慈濟醫院揭素食長者B12缺乏成隱形元凶

（記者陳志仁／新北報導）70歲的李爺爺近三個月來頻繁出現頭暈、視力下降及行走不穩情形，甚至影響日常生活與情緒；經多科檢查排除腦中風後，最終在台北慈濟醫院確診為維生素B缺乏引發的營養性神經病變，經治療後症狀明顯改善。

圖／台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁提醒，若民眾出現反覆頭暈或神經不適症狀，應及早就醫釐清原因。（台北慈濟醫院提供）

李爺爺因長期茹素，加上年歲漸長導致食慾不振，營養攝取不足；台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁檢查時發現其舌苔幾乎消失、舌頭泛紅且口腔多處潰瘍，進一步搭配前庭功能與抽血檢查，排除暈眩相關疾病後，確認為維生素B缺乏所致，經補充綜合維生素B群並調整飲食後，一週回診追蹤，頭暈與不適症狀已有明顯好轉。

廣告 廣告

陳繼仁醫師說，素食飲食有助於降低心血管疾病與慢性病風險，但前提是營養需均衡，維生素B群在體內負責能量代謝、神經傳導與造血功能，尤其維生素B12與神經修復密切相關，若攝取不足，可能出現手腳麻木、疲倦、舌炎、口角炎、注意力不集中，甚至引發頭暈或貧血問題；由於天然植物性食材幾乎不含B12，全素食者、高齡長者、胃切除病史或長期服藥者，皆屬高風險族群。

圖／維生素營養攝取均衡很重要，奶蛋素食者每日可透過1-2杯牛奶及一顆雞蛋達攝取量，全素食者或年長者或孕、哺乳婦者，以補充劑為較理想的來源。（台北慈濟醫院提供）

依據國健署建議，一般成人每日維生素B12攝取量為2.4微克，孕婦及哺乳婦女則需2.6至2.8微克；台北慈濟醫院營養師張亞琳表示，由於維生素B12主要為動物性來源，以健康成人來說，奶蛋素者可透過牛奶與雞蛋補足所需，全素食者或年長者則建議以補充劑為主要來源，其中以「氰鈷胺」形式的維生素B12吸收率較佳，可依需求選擇每週或每日補充劑量。

陳繼仁醫師提醒，若民眾出現反覆頭暈或神經不適症狀，應及早就醫，由醫療團隊協助找到真正的病因；此外，良好的飲食習慣搭配適度補充劑，能協助維持日常所需的營養，若本身飲食較為單一、處於高齡階段或有慢性疾病、腸胃吸收較弱等情形，更應留意自身的營養狀態，才能有效守護健康與生活品質。

更多引新聞報導

冬至進補別亂補 台北慈濟醫院中醫提醒體質不合恐上火

婦科術後肚臍突痛竟是疝氣！台北慈濟微創修補助順利懷孕

