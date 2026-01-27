頭暈、胸悶...84歲翁以為年紀大 竟是「心跳每分鐘僅32下」險猝死

一名84歲男性患者因持續性頭暈合併胸悶症狀就醫，檢查後發現每分鐘心跳僅有32下，確診為高度心臟房室傳導阻滯，奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡表示，若未及時處理恐引發昏厥、致命性心律不整，甚至猝死。

一名84歲男性患者因持續性頭暈合併胸悶症狀就醫，檢查後發現每分鐘心跳僅有32下，確診為高度心臟房室傳導阻滯。（圖/123RF）

黃沛頡表示，該患者本身患有高血壓及糖尿病，過去曾發生不明原因昏厥，這次就醫前一直以為頭暈、胸悶只是年紀大、體力下滑的正常現象，沒想到竟是嚴重的心臟傳導問題，並非單純「心跳慢一點」那麼簡單。

針對心搏過緩的危險性，黃沛頡指出，民眾提到心律不整時，直覺會聯想到心跳過快，但心搏過緩同樣危險。一般而言，心跳每分鐘低於60下即屬心搏過緩，若低於50下、甚至40下，便會經常出現頭暈、虛弱、胸悶，甚至有「心跳暫停」的感覺。

經過醫師評估後，該名患者決定接受置放採用「生理性傳導」技術的心臟節律器，成功使心跳恢復正常規律，相關症狀亦明顯改善。黃沛頡說明，心臟節律器置放已有近70年歷史，技術成熟且安全，近年來隨著科技進展，已發展出生理性傳導技術，其模擬心臟天然電路，避免傳統節律器可能造成的心室不同步收縮。

黃沛頡醫師表示，該名患者決定接受置放採用「生理性傳導」技術的心臟節律器，成功使心跳恢復正常規律，相關症狀亦明顯改善。(圖/奇美醫院提供)

根據多項臨床研究，此技術有助減緩心臟功能下降，可降低心房顫動復發風險，部分病人甚至可改善心衰竭症狀。黃沛頡指出，在20年前，台灣1年接受心臟節律器置放的病人約2千至4千人，近年已增加到7500人左右。

因應需求上升，奇美團隊在心室型生理性傳導技術累積經驗後，於去年引進「心房型巴赫曼氏束」生理性傳導節律器，提供更完整的選擇。不過黃沛頡也提醒，相關手術需精準定位，置放時間會增加0.5至1.5小時，須經醫師縝密評估患者是否適合。

黃沛頡提醒，若出現反覆頭暈、莫名虛弱，或有心跳停頓感，應及早就醫，透過心電圖、心臟超音波與24小時心電圖釐清原因，並與醫師討論治療選項，以免生命飽受威脅。

