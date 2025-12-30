頭暈3個月查不出原因 醫一看舌頭揪出「營養缺乏警訊」

【健康醫療網／記者陳靖安報導】70歲的李爺爺三個月來反覆出現頭暈、視力下降，不僅走路容易失去平衡、增加跌倒風險，也讓他長期感到焦慮。期間曾至急診、中醫及神經內科檢查，排除急性腦中風後，轉至台北慈濟醫院耳鼻喉科就診。陳繼仁醫師檢查發現，李爺爺舌苔幾乎消失、舌頭泛紅並伴隨多處口腔潰瘍，進一步詢問飲食史後，發現其長年茹素且因年紀增長出現食慾不振。

舌頭變化露端倪 B群缺乏影響神經

經前庭功能與抽血檢查排除其他暈眩疾病後，確診為維生素B缺乏引起的營養性神經病變。陳繼仁醫師隨即開立綜合維生素B群並建議調整營養攝取，一週後回診，李爺爺的頭暈與不適已有明顯改善。

素食有益健康 營養均衡仍是關鍵

陳繼仁醫師指出，素食飲食有助降低心血管疾病與慢性病風險，但前提是營養攝取需充足且均衡。維生素B群在體內負責能量代謝、神經調節與造血功能，其中維生素B12與神經修復關係密切，缺乏時可能出現手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血，甚至引發與前庭功能相關的頭暈症狀。

高齡與全素族群 更需留意B12

由於天然植物性食材幾乎不含維生素B12，全素食者較易攝取不足；高齡長者、曾接受胃切除手術者，或長期服用慢性病藥物的病人，也可能因腸胃吸收力下降而出現缺乏情形，需特別留意。

補充方式多元 適量即可不過量

依國健署建議，一般成人每日維生素B12建議攝取量為2.4微克，孕婦與哺乳婦女則為2.6至2.8微克。台北慈濟醫院營養科張亞琳營養師表示，奶蛋素食者可透過牛奶與雞蛋補足需求；全素食者或年長者則較適合使用補充劑，其中以「氰鈷胺」形式吸收率較佳。民眾可依需求選擇每週2次1000微克或每日25至250微克補充，亦可於飲食中加入營養酵母粉補充B12，一茶匙即可提供約7微克。她也提醒，維生素B12為水溶性維生素，過量會自然代謝，無須過度擔心。

反覆頭暈別輕忽 找出真正病因

陳繼仁醫師強調，若出現反覆頭暈或神經相關不適，應及早就醫釐清原因。透過良好飲食習慣與必要的營養補充，可協助維持身體機能；飲食型態單一、高齡或腸胃吸收較弱者，更應定期關注自身營養狀態。

