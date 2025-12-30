頭暈3個月查不出原因 醫一看舌頭揪出「營養缺乏警訊」
【健康醫療網／記者陳靖安報導】70歲的李爺爺三個月來反覆出現頭暈、視力下降，不僅走路容易失去平衡、增加跌倒風險，也讓他長期感到焦慮。期間曾至急診、中醫及神經內科檢查，排除急性腦中風後，轉至台北慈濟醫院耳鼻喉科就診。陳繼仁醫師檢查發現，李爺爺舌苔幾乎消失、舌頭泛紅並伴隨多處口腔潰瘍，進一步詢問飲食史後，發現其長年茹素且因年紀增長出現食慾不振。
舌頭變化露端倪 B群缺乏影響神經
經前庭功能與抽血檢查排除其他暈眩疾病後，確診為維生素B缺乏引起的營養性神經病變。陳繼仁醫師隨即開立綜合維生素B群並建議調整營養攝取，一週後回診，李爺爺的頭暈與不適已有明顯改善。
素食有益健康 營養均衡仍是關鍵
陳繼仁醫師指出，素食飲食有助降低心血管疾病與慢性病風險，但前提是營養攝取需充足且均衡。維生素B群在體內負責能量代謝、神經調節與造血功能，其中維生素B12與神經修復關係密切，缺乏時可能出現手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血，甚至引發與前庭功能相關的頭暈症狀。
高齡與全素族群 更需留意B12
由於天然植物性食材幾乎不含維生素B12，全素食者較易攝取不足；高齡長者、曾接受胃切除手術者，或長期服用慢性病藥物的病人，也可能因腸胃吸收力下降而出現缺乏情形，需特別留意。
補充方式多元 適量即可不過量
依國健署建議，一般成人每日維生素B12建議攝取量為2.4微克，孕婦與哺乳婦女則為2.6至2.8微克。台北慈濟醫院營養科張亞琳營養師表示，奶蛋素食者可透過牛奶與雞蛋補足需求；全素食者或年長者則較適合使用補充劑，其中以「氰鈷胺」形式吸收率較佳。民眾可依需求選擇每週2次1000微克或每日25至250微克補充，亦可於飲食中加入營養酵母粉補充B12，一茶匙即可提供約7微克。她也提醒，維生素B12為水溶性維生素，過量會自然代謝，無須過度擔心。
反覆頭暈別輕忽 找出真正病因
陳繼仁醫師強調，若出現反覆頭暈或神經相關不適，應及早就醫釐清原因。透過良好飲食習慣與必要的營養補充，可協助維持身體機能；飲食型態單一、高齡或腸胃吸收較弱者，更應定期關注自身營養狀態。
【延伸閱讀】
蔬食、素食不同！蔬食有「這些」好處 醫院設計3日套餐鼓勵蔬食飲食
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67204
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 28
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
專家點名「3種假健康飲料」害變胖、血糖失控！ 很多人幾乎天天喝
在進行體重與健康管理時，許多人會特別留意三餐內容，卻常忽略「每天喝下肚的飲品」。其實，市售飲料中有不少選項，看似清爽或標榜健康，卻可能在不知不覺中增加身體負擔。日本網站「tsuyaplus.jp」指出，飲品的選擇若長期不當，可能影響血糖穩定、腸道環境與整體代謝狀態。以下整理出平時刻意避開的 3 種常見飲料，提醒民眾留意。 1、市售咖啡拿鐵咖啡中的咖啡因，被認為有助於提振精神與促進能量利用，因此不少人習慣每天來一杯。但營養師提醒，市售咖啡拿鐵往往額外添加糖分，整體糖量並不低。由於飲料屬於液態，糖分吸收速度快，容易影響血糖平衡，反而讓原本咖啡的好處大打折扣。▲建議選擇：可改選無糖黑咖啡；若想喝拿鐵，建議在家自行製作，控制用量與甜度，更符合健康原則。 2、標示「零」的飲料市面上常見標榜「零熱量」、「零糖」的飲品，看似對體重管理友善，但營養師提醒，這類產品多半使用人工甜味劑。部分研究指出，某些人工甜味劑可能干擾腸道菌相平衡，進而影響營養吸收、代謝效率，長期下來也可能對腸道與膚況造成影響。▲建議選擇：比起追求「零」標示，選擇原料單純、無多餘添加物的飲品，更有助於長期健康維持。 3、果汁100％飲常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 2
黑巧克力「越吃越年輕」新研究證實抗老關鍵！3招吃對才有用
提到甜食，多數人第一個聯想到的往往是影響血糖、讓人「老得快」，但這個印象，可能需要重新校正。食安專家楊世煒（韋恩）近日在臉書分享最新研究，黑巧克力中的關鍵成分「...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃花生不如喝花生醬！「1吃法」不但可瘦身還治便祕
許多減重族對「花生」敬而遠之，認為其油脂含量驚人，但其實花生在豆類家族中擁有極佳的營養價值。日本美容健康網站「tsuyaplus.jp」指出，花生富含膳食纖維與「鎂」，不僅能改善腸道環境，更有助於醣類與脂質代謝。有趣的是，比起直接嚼花生，專家更推薦食用「花生醬」，認為其營養吸收率與體態管理效果更勝一籌。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 5
失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒健康2.0 ・ 3 天前 ・ 9
曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命
家醫科醫師陳欣湄指出，很多人猝死前，會冒出「不知原因的身體不適」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，應立刻停下手邊事情、盡速就醫。她也列舉猝死前可能發生的徵兆，包含：心臟病發病前...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 3
鹽滷豆花、鹽滷豆腐是什麼？鹽滷吃多會中毒？自製鹽滷豆花比例推薦
最近相當流行在家自製鹽滷豆花，甚至全聯也熱賣鹽滷豆腐，但鹽滷是什麼？吃鹽滷豆花、鹽滷豆腐又有哪些健康益處呢？營養師表示，鹽滷含有多種礦物質，能維持體內電解質平衡，加上黃豆，能提供植物性優質蛋白質、異黃健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 2
按摩按半天身體還是「緊」？醫師揭：真正讓你全身卡住的不是肌肉
你是不是常有這種感覺，明明去按摩了，肌肉也放鬆了，但脖子、肩膀或腰部還是覺得卡卡的，彎腰、轉頭時有拉扯感，甚至全身還是不太對勁？營養功能醫學醫師劉博仁指出，多數人誤以為問題在肌肉，實際上真正影響你身體柔軟度的，是被忽略的「筋膜」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
地瓜哪種顏色最營養？黃肉穩血壓 選「1品種」抗衰老
台灣地瓜分為黃肉、紅肉與紫肉，每一種的營養價值略為不同。營養師林俐岑指出，黃地瓜的鈣、鉀含量高，有助於維持骨骼健康、穩定血壓；紅肉地瓜含有β-胡蘿蔔素，幫助護眼、維持皮膚健康與提升免疫力；紫肉地瓜則是含大量花青素，保護心血管，延緩衰老。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
60歲王月驚爆開顱「昏迷5天、頭蓋骨少一塊」 倒地3疑似原因曝光
60歲舞台劇演員、藝術總監王月29日晚間透過社群平台驚曝，她於11月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場昏迷失去記憶，緊急送醫後立即接受開顱手術取出血塊，術後在加護病房昏迷長達5天，直到入院第8天才轉至普通病房。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
42歲夜場名媛健檢驚「罹腎臟癌」！醫揭「1元凶」釀禍 不是憋尿
若想健康長壽，應避免吸菸與接觸二手菸。泌尿外科醫師侯鎮邦分享，一名42歲夜場交際名媛健檢發現，右腎有一顆4公分的腫瘤，檢查結果顯示為腎細胞癌。醫師指出，罹癌原因與吸菸、長期暴露於二手菸環境有關。經手術治療後，患者恢復良好，承諾戒菸戒酒、養成運動習慣，並定期追蹤健康狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
長時間穿羽絨外套險喪命！ 男子罹「羽絨肺」呼吸衰竭
福建省一名男子因血氧飽和度驟降至85%緊急送醫，經檢查確診為過敏性肺炎並出現呼吸功能衰退。醫師追查病因發現，患者近一個月來為抵禦寒冷天氣，幾乎每日穿著同一件網購廉價羽絨外套長達12小時以上，該外套已明顯破損且縫線處持續漏出羽絨飄散空氣中，導致患者反覆吸入羽絨微粒引發肺部發炎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
咖啡這樣喝才有效？研究揭密：咖啡「抗老化祕密」比你想的還厲害
每天一杯咖啡，可能不只是為了提神那麼簡單。最新研究揭示，咖啡因透過活化細胞內的「剎車」，啟動細胞的自我修復機制，有助延緩細胞衰老、維持健康。這項發現為我們了解咖啡與健康長壽的關聯提供了關鍵線索。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
「這5種蔬菜」生吃營養翻倍！專家點名：煮過反而可惜 花椰菜上榜
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，美國成年人中只有 10% 的人蔬菜攝取量達標。由於蔬菜富含可幫助預防心血管疾病、癌症及其他慢性病的營養素，這並不是個好消息。雖然以任何形式攝取蔬菜都很重要，但你可能會驚訝地發現，有些蔬菜在生吃時能保留更多營養，而不是煮熟後。 額外的好處是，許多生蔬菜幾乎不需要準備時間，甚至可以直接購買切好的方便包。生蔬菜也容易攜帶，能隨身帶著，作為午餐的營養加分項或快速點心。它們是讓你每天增加蔬果攝取量的便利方式，甚至可能讓你成為那 10% 蔬菜攝取達標的幸運族群之一。那麼，哪些蔬菜生吃更健康呢？對此「eatingwell」網站詢問了營養師，以下是他們的建議與美味的生食蔬菜新吃法。 1、大蒜大蒜不僅能增添風味，生吃時更具有豐富的健康益處，包括幫助改善膽固醇、血壓與血糖水平。營養祕訣在於其中的蒜素（allicin），這是一種在切、壓或搗碎大蒜時，因細胞壁破壞而讓「蒜胺酸（alliin）」與「蒜胺酸酶（alliinase）」結合所產生的強效化合物。若你不喜歡生蒜的味道或腸胃不適，也可以將切碎或壓碎的大蒜靜置 10 分鐘再烹煮，依然能保留大部分健康功效。 2、花椰常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆
45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。 脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一 許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳常春月刊 ・ 1 天前 ・ 5
走路，最被低估的長壽運動，每天累積的步數，正在悄悄改變你的壽命曲線
步行延年益壽的概念，早已獲得大量科學證據支持。研究顯示，這種看似平凡的日常活動，不僅能降低全因死亡率，還能顯著提升生活品質。與其追求高強度、難以持續的運動計畫，規律步行反而是最容易長期執行、且效果穩定的健康投資。 長期累積的每日步數，能刺激粒線體生物合成、提升能量代謝效率，並降低久坐生活型態所帶來的健康風險。透過反覆鍛鍊下肢大肌群，步行的好處遠不只燃燒熱量，還包括改善胰島素敏感性、調整血脂、穩定情緒，全面支持心血管健康與慢性病防護。 不只是走路，每一步都在強化代謝、循環與肌肉量每走一步，都在促進新陳代謝與血液循環，幫助心臟與血管維持彈性，同時延緩肌肉流失。這種「日積月累」的生理適應，讓人不只活得久，也活得更有行動力。 規律步行能幫助人們在老年仍保有穩定的活動能力，減少疼痛與失能風險。關鍵不在於偶爾的激烈運動，而在於每天都能做到的堅持。步行，已不只是運動，而是一種能陪伴一輩子的健康生活方式。 每天走多少步，才能走得長久？科學給出的長壽步數答案根據美國國立衛生研究院（NIH）的大型研究顯示，每日步數越多，全因死亡率越低。平均每天約 8,000 步 的成年人，其死亡風險已明顯低於活動量偏低者常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 3
麻衣父胰臟癌逝！80%確診已3期 醫揭「3症狀」=早期徵兆
日本藝人麻衣的77歲父親28日因胰臟癌病逝。胰臟癌又被稱為「癌王」，主要是早期症狀不明顯，胃腸肝膽科醫師林相宏曾提到，約7成早期胰臟癌沒有任何症狀，有症狀的病患被診斷8成都已經是3期以後，而糖尿病可能是早期診斷胰臟癌的唯一機會，若伴隨體重下降、上腹痛都要注意。三立新聞網 setn.com ・ 28 分鐘前 ・ 發起對話
排尿異常別輕忽 台北慈濟助攻早期揪出攝護腺癌
【記者黃泓哲／台北報導】攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，因早期症狀不明顯，許多患者確診時已是中晚期。台北慈濟醫院長期投入早期診斷與精準治療，根據國健署最新公布的全國癌症5年存活率統計，北慈從初期到末期的攝護腺癌治療成效，5年存活率全面優於全國醫學中心平均，表現亮眼。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1