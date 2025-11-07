頭橋產業園區12企業捐3部廂型車 嘉縣民雄等3國中運動團隊受惠

嘉義縣長翁章梁(左)頒獎感謝福隆玻璃纖維董事長川崎哲哉。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄與頭橋產業園區12家廠商攜手做愛心，捐款合資購買3台得利卡廂型車分送嘉義縣民雄、大吉、新港3所國中，作為各校運動團隊訓練及比賽的交通車。縣長翁章梁今下午出席聯合捐贈儀式時表示，感謝企業以實際行動關懷教育，為學生交通安全提供堅強後盾。

捐贈活動是由民進黨立委陳冠廷發起，與民雄頭橋廠商聯合協進會榮譽理事長、順德集團林文村總裁，以及民雄頭橋產業園區服務中心主任陳勇維共同勸募。3校各獲1台全新得利卡廂型車。捐贈民雄國中的企業包括，耐斯企業、中興國際鐵櫃、台灣新日化、億承興業及台灣蠟品；捐贈新港國中的單位有，順億關係企業、榕懋實業及永勝製藥；大吉國中獲遠東機械、金興玩具、福隆玻璃纖維及東隆五金等企業贊助。

翁章梁表示，學校運動團隊外出比賽時，交通安全始終是家長與師長共同的關心。企業能夠主動伸出援手，不僅是物資上的協助，更是對教育精神的支持。體育教育是學校發展的重要基石，運動不只是競技，更是品格與團隊精神的培育。企業的捐贈讓教育更完整，也讓孩子在安全與支持中勇敢追夢。

陳冠廷特別提到，看到學生們因為有了專屬交通車而露出的燦爛笑容，讓他深感這份努力的價值。最重要的是，教育資源的充實需要社會各界共同參與，強調這次捐贈不只是三台車，更是對孩子們夢想的投資。

嘉義縣民雄頭橋產業園區12家廠商合捐3台運動團隊交通車。(記者蔡宗勳攝)

