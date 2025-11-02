頭款5萬就能開電動車！n⁷電掣特仕版太超值

記者鍾釗榛／綜合報導

LUXGEN n⁷ Aero特仕版11月限定「頭款5萬元輕鬆開回家」方案。（圖／LUXGEN提供）

10月一上市就引爆搶購潮的LUXGEN n⁷ Aero電掣特仕版，以102.9萬元起的超值價格與「風馳電掣」的流線外型成為市場焦點。專屬LuxAero空力套件、導流尾翼與懸浮式輪圈蓋，不僅帥氣滿分，也強化性能與穩定性。LUXGEN更祭出11月限定「頭款5萬元輕鬆開回家」方案，讓想入主純電生活的車主毫無壓力。

電掣升級版登場

想一步到位，還有127.9萬元的n⁷ LR 5人Aero電掣特仕版，除了LuxAero套件外，再加碼V2L車外供電、行動充電器Plus與後廂平整化套件，滿配程度堪稱純電界的天花板。搭配政府補助與LUXGEN加碼優惠，最高可享超過20萬元總回饋，誠意滿滿。

開電動車也能熱血奔馳

n⁷系列擁有高達711公里的NEDC續航力與後驅動力設定，搭配ADAS Lv.2+智慧輔助與AR View⁺環景科技，從城市通勤到假日郊遊都能暢行無阻。內裝配備15.6吋中控大螢幕與12.3吋儀表板，支援V2L供電與全台9大充電平台「隨插即充」，實現最便利的純電生活。

買車抽Switch 2

11月底前預約試駕任一LUXGEN車款，就有機會抽中最新一代Nintendo Switch 2與人氣遊戲片，讓駕馭與娛樂一次升級。n⁷全車系同步享「四年最高20%充電點數回饋」，輕鬆買車、用車無負擔。

廣告 廣告

預約試駕任一LUXGEN車款，就有機會抽中最新一代Nintendo Switch 2。（圖／LUXGEN提供）

雙11狂灑亮點

LUXGEN也推出「LuxShop雙11購物祭」，11月10日至30日購買指定商品享最高111點亮點回饋，滿額再送免運與抽獎機會，打造最熱血的11月購車月。

更多三立新聞網報導

17.8匹水冷怪獸來了！PGO TIG DCline直接幫你改到好

福特Ranger、Kuga限時回饋 試駕就送便利商店百元禮物卡

鴻海聯手輝達 台灣將成為自動駕駛產業重鎮

藻類產生動力 馬自達概念車能幫地球「清肺」

