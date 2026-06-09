ㄚ頭泰國火辣解放！「中路大開深V」網暈爛

娛樂中心／劉詩婕報導

曾是《黑澀會》出身的詹子晴，近年除了持續活躍於主持圈，也跨足餐飲、投資等領域，成功打造多元事業版圖。近日她前往泰國度假，並透過Instagram曬出一系列旅遊美照。其中一套深V設計服裝大方展現姣好曲線與纖細身材，完全看不出已38歲，照片曝光後立刻吸引大批網友朝聖按讚，引發熱烈討論。





丫頭泰國旅遊美照曝光！性感大露「深V半邊北半球」網暈爛：泰好看了

丫頭身穿白色低胸細肩帶長紗裙盡顯好身材。（圖／翻攝自IG@ava112411）





丫頭8日在Instagram上更新泰國度假美照，畫面中她悠閒坐在沙灘椅上，頭戴草帽盡顯度假愜意，整體氛圍輕鬆寫意。她身穿白色低胸細肩帶長紗裙，深V剪裁大方展露傲人身材線條，細肩帶設計巧妙凸顯纖細肩頸與迷人鎖骨，優越身形一覽無遺。陽光灑落間，紗裙飄逸質感更添柔媚氣質讓深V造型更具層次感，完美襯托出纖細曲線，性感又不失優雅，讓網友紛紛留言說：「泰好看了！愛自己很重要」、「喜歡第一張，這個角度闆娘也太美啦」、「超美！是不是仙女下凡。」

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丫頭泰國旅遊美照曝光！性感大露「深V半邊北半球」網暈爛：泰好看了

丫頭分享近期心境轉變覺得自己現階段狀況相當滿意。（圖／翻攝自IG@ava112411）

除了曬出絕美旅遊照，丫頭也在貼文中分享近期心境轉變。她表示：「以前總覺得人生要一直往前衝，現在反而覺得，能讓自己『開心地活著』，就是一件很厲害的事。」隨著這些時間的生活歷練與沉澱，她坦言對人生有了不同體悟，也更懂得珍惜當下的狀態。最後，丫頭也想向粉絲傳遞正向能量，希望將這份感受分享給更多人，她坦言：「好好愛自己，有餘力愛別人。這樣就很好。」簡短又溫暖的文字充斥著滿滿正能量，不僅展現出她成熟通透的生活態度，更讓粉絲深受鼓舞。









原文出處：ㄚ頭泰國旅遊「火辣解放」不藏了！「中路大開深V」網暈爛：泰好看了

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