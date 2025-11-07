頭獎上看5.6億！「3生肖」立冬財運加乘 記得買樂透





今（7日）迎來二十四節氣中的「立冬」，象徵冬季正式登場。立冬不僅是天氣轉冷的分界點，在民俗信仰中也代表「藏精養氣、轉運納財」的重要時機。命理師小孟老師特別提醒，有「3生肖」將在立冬後財氣大開，貴人加持、事業順利，第一名小人會「連滾帶爬」退散，迎來好運旺季。台彩表示，連續14期槓龜的大樂透頭獎，今（7）日頭獎金額上看5.6億元，記得買彩券試試手氣，搶攻億萬大獎機會。

屬雞者

立冬後屬雞者的財運全面升溫，長期努力將化為實際收益。勤奮謹慎的特質在此時能發揮最大效益，正職、副業與投資皆呈現穩健增長的態勢。貴人運同步提升，容易遇到願意給予實質協助的對象，不僅能提供資源，也可能開啟新合作機會。面對職場小人或流言蜚語，屬雞者能憑智慧與氣場順利化解，化危為機、財運加乘。

屬猴者

靈活聰慧的特質讓他們在立冬後投資眼光銳利，特別容易捕捉短線機會。工作上亦可能出現額外收入，整體財運呈現「穩中帶旺」格局。小孟老師提醒，屬猴者應善用這段財氣流動期，適度調整資金配置、把握轉現機會。若生活中存在小人干擾，也能藉由自信與行動力反制，讓對方無法再生波瀾。

屬龍者

立冬之後屬龍者如同進入運勢「上升期」，長期積累的人脈與實力將開始發酵。貴人運旺盛，能獲得寶貴的建議與實質支援，財務規劃更顯得從容得當。財運穩步攀升，收入及資產皆有可觀提升。特別值得注意的是，若過去曾有小人作祟，這段時間將自動退散，甚至會有人出面「替你收拾」，讓小人「連滾帶爬」讓屬龍者在冬季一路順遂、福氣滿盈。

今年受反聖嬰現象影響，氣象專家預估整個冬季（12月至明年1月）氣溫將偏低、冷氣團活躍，屬於「冷冬」機率高的年份。立冬是陽氣潛藏、陰氣漸盛的時節，無論生肖運勢如何，都應順應節氣調整生活步調，多補充熱食、早睡早起，養足元氣迎接寒冬。對於屬龍、屬猴與屬雞者來說，這個立冬不僅是氣候轉冷的開始，更是財氣與貴運同時上升的好時機。

