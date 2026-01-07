頭獎得主你在哪？今彩539頭獎800萬沒人領 台彩急找領獎只剩3天

生活中心／陳佳鈴報導

10月11日在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎得主，至今尚未有得主出現領獎。（示意圖／資料照）

財神爺敲門竟然沒人應？台灣彩券公司今（7）日發出緊急公告，尋找一名於去年（114年）10月11日在南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎得主。該名幸運兒獲獎金額高達新臺幣800萬元，然而兌獎期限將於今年1月12日（下週一）截止。若扣除本週末銀行休息日，中獎人實際僅存「最後3個工作天」可以撥打專線，否則鉅額獎金將全數充公。

台彩指出，「今彩539」頭獎中獎機率雖高，但去年竟出現兩筆高額逾期未兌領獎項，且巧合的是，另一筆同樣也落在南投地區。由於此次800萬獎金已超過500萬元的限制門檻，依規定必須先透過「高額兌獎專線」預約，並經過嚴格的彩券驗證程序後方可兌領。若中獎人未能於1月12日下班前完成手續，該筆獎金將全數歸入公益彩券盈餘，成為名副其實的「與頭獎擦身而過」。

根據規定，高額兌獎專線的服務時間僅限週一至週五，上午9時至下午5時。台彩特別呼籲曾於去年10月前往南投竹山旅遊或居住當地的民眾，儘速翻找手邊積壓的彩券並對齊開獎號碼，別讓這份天掉下來的富貴，因為一時疏忽而白白流失。

這起「尋人啟事」已在網路上引發熱議，不少網友驚呼「800萬竟然還不領？」、「趕快檢查口袋」。目前南投地區已有不少彩迷聞訊湧入彩券行對獎，全台都在關注這位神祕的千萬幸運兒是否能搶在最後時限前驚險現身。

