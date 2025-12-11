頭獎落誰家？威力彩今開獎 頭獎號碼、兌獎資訊一文掌握

威力彩第114000099期開獎號碼出爐，第一區為05、06、11、15、22、37，第二區為07。（示意圖／CTWANT資料照）

威力彩第114000099期於今晚正式開獎，依台灣彩券公司公布資訊，第一區中獎號碼為05、06、11、15、22、37，第二區號碼則為07。

根據台灣彩券公司於12月11日晚間公布的最新資訊，威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩與4星彩等多項彩券已完成本期開獎。中獎號碼現已揭曉，彩迷可即刻比對號碼，並依照官網公告查證正確結果。本期威力彩為第114000099期，第一區中獎號碼為05、06、11、15、22、37，第二區號碼則為07。

廣告 廣告

威力彩每週於週一與週四晚間8時30分準時開獎，採雙區選號制進行投注，第一區從01至38號中選出6碼，第二區則從01至08號中選出1碼。每注投注金額為新台幣100元，除彩券行購買外，也可透過手機QR Code選號。

若七碼全中，即可獲得頭獎。中三碼或搭配第二區號碼，也能對應獲得基本獎金。詳細獎項內容與金額分配規則，則須依台彩公告為準。中獎總獎金為當期銷售額的55%，扣除各級固定獎金後，剩餘部分再分配給頭獎與貳獎，比例分別為89%與11%。頭獎設有2億元保底，未中獎則累積至下期，無限期上看。

同日開出的其他獎項中，今彩539與39樂合彩號碼皆為：02、06、17、25、26；3星彩中獎號碼為335，4星彩則為5647。民眾可至台灣彩券官網查詢各期中獎資訊，所有中獎號碼皆以台彩網站最終公告為準。

兌獎期限為開獎次日起算三個月內，若截止日遇假日將順延。中獎金額若超過5,001元須扣繳20%稅金，金額超過500萬元則需事先預約兌領。中獎者應妥善保管彩券，並儘早完成領獎程序，避免遺失獎金。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

補習班員工下班忘記關冷氣「遭罰1.25萬」 勞動部回應了

男連續17年捐精助孕197子女 被揭「有致癌基因」害67童罹癌

趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」