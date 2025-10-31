「頭痛像被雷劈」49歲六月以為中風送醫！醫揭關鍵原因 中年女性最要小心

49歲藝人六月年初突然頭痛欲裂，她形容像被鐵鎚重擊，血壓飆到180緊急送醫，一度以為中風，檢查後確診「可逆性腦血管收縮症候群」，這個陌生疾病其實是許多高壓族群的隱形威脅。六月確診前兼顧工作、學業和家庭，一年內兩度劇烈頭痛，還出現氣喘、心律不整等症狀，加上家族有心血管病史，讓她驚覺不能再硬撐。



60秒內痛到極點 醫揭「雷擊性頭痛」是可逆性腦血管收縮症候群警訊



輔大醫院神經科張哲誠醫師解釋，可逆性腦血管收縮症候群是腦血管突然緊縮造成的疾病，最典型症狀是短期內反覆發作的雷擊性頭痛，在60秒內達到最痛。這種頭痛常在排便、運動、洗澡或情緒激動時突襲，也可能是藥物引發。每次持續數小時，兩三週內反覆發作。而中年女性患病率是男性的好幾倍，好發於40到50多歲。

超過三成患者頭痛時血壓會飆高，常被誤以為中風。張哲誠醫師建議，診斷需靠腦血管攝影，而電腦斷層或磁振造影準確度也有8成。早期檢查可能看不出異常，因為血管收縮從小血管開始向中心蔓延，需要醫師仔細評估症狀。



中年女性注意！ 長期壓力、荷爾蒙變化恐誘發可逆性腦血管收縮症候群



中年女性為何特別危險？張哲誠醫師認為腦血管張力失調是主因，加上內皮功能障礙和交感神經過度興奮；而荷爾蒙變化亦是關鍵，產後、鼻塞藥、偏頭痛藥、抗憂鬱劑等都可能誘發。最需警覺的是長期壓力，像藝人六月這樣身兼多職的職業婦女風險更高。不過慢性壓力不只引發此病，還增加心臟病、高血壓、糖尿病風險，並惡化更年期症狀。

依據患者狀況和嚴重度，治療多先以鈣離子阻斷劑為主，嚴重時採靜脈注射鈣離子阻斷劑。雖然過去認為是良性疾病，但新研究顯示約3成患者會留下肌肉無力或平衡問題等輕微後遺症。張哲誠醫師提醒，若突然出現劇烈頭痛，特別是在特定動作或情緒激動後，務必立刻就醫以免延誤潛在的蛛網膜下腔出血、缺血性或出血性中風、或其他需緊急處置的鑑別診斷或是嚴重併發症。

