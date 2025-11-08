頭痛別硬撐！醫師提醒：出現這些警訊快就醫 4招日常保養遠離頭痛困擾
初次發生頭痛就可以來就醫，或是頭痛影響生活、無法工作、失眠，不一定要痛到某種程度；若是發生某些危險頭痛的徵兆，則要盡快到醫院報到，像是撞到頭、突然劇烈頭痛、高齡初次頭痛，以及頭痛伴隨發燒、流鼻水、體重下降單側手腳無力、臉歪嘴斜、視覺異常、說話不清、走路不穩等神經學症狀，可以直接前往急診室。
嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈
提醒，預防頭痛發作的重要性不亞於治療，除了藥物治療外，日常生活中的預防措施，對於減少頭痛發作頻率和強度，也是非常重要。
1.保持規律作息
充足的睡眠和規律的生活習慣，有助於減少頭痛發作，建議避免熬夜、養成規律的睡眠時間，對於預防頭痛非常重要。
2.飲食健康
避免攝取過量的茶、咖啡等含咖啡因飲品，以及酒精和高糖食物，保持均衡飲食，如果某些食物可能會誘發頭痛，應根據個人體質調整飲食。
3.適度運動
運動有助於增加腦內啡的分泌，這是一種天然的止痛物質，規律運動也可以減輕壓力，改善身心健康。
4.避免誘發因素
某些食物、氣味或環境因素可能誘發頭痛，應根據個人情況加以避免，例如：有些人對強烈的氣味或光線特別敏感，像是吸菸，應避免暴露在這些環境刺激中。
(記者郭岳潭，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
.常頭痛別只吃止痛藥！營養師推薦「4大舒壓營養素」，從飲食改善偏頭痛體質
.偏頭痛有救了！臺灣團隊突破性發現血液生物標記，全球首度精準診斷邁向實現
