頭痛多達14種，99％以上找不到原因，這一型頭痛最多人有

頭痛幾乎人人都有過，俗話說：「頭痛不是病，痛起來要人命」，這句話其實說錯了，頭痛本身就是一種疾病，還會造成失能，像是偏頭痛，而腦瘤、腦中風、腦動脈瘤也會造成頭痛，甚至死亡，不可不慎。

根據臨床統計資料顯示，民眾因頭痛求診的常見原因，有從來不曾頭痛，卻突然發生嚴重頭痛，也有病患原本就有頭痛，但是變得比較嚴重，還有病患則是長期頭痛，擔心是腦瘤、腦中風等，就醫希望找出病因。

頭痛發生原因非常廣泛

嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈指出，頭痛是一種常見的症狀，但其實大腦本體沒有痛覺神經，腦子裡不會直接產生疼痛，頭痛是來自於大腦旁邊的腦膜、血管、神經等受到刺激而產生疼痛。

邱孟祈表示，頭痛發生原因非常廣泛，根據病因可以簡單分為原發性頭痛和次發性頭痛，所謂的原發性頭痛就是找不到明確的原因，高達99％以上；而次發性頭痛則是由頭部結構異常、外傷、感染、發炎、藥物、環境刺激或其他疾病所引起，種類遠比原發性頭痛多的更多。

根據國際頭痛學會的定義，頭痛分類可多達14種以上，原發性頭痛包括：「偏頭痛」、「緊縮型頭痛」、「三叉自律神經頭痛」、「其他原發性頭痛疾病」；次發性頭痛包括：「頭部或頸部外傷或傷害頭痛」、「頭部或頸部血管疾患頭痛」、「非血管性顱內疾患頭痛」、「物質或物質戒斷頭痛」、「感染頭痛、體內恆定疾患頭痛」、「頭顱、頸、眼、耳、鼻、鼻竇、牙齒、口腔或其他顏面或頸部結構疾患頭痛或顏面痛」、「精神疾病頭痛」、「疼痛性顱神經病變」、「顱神經疼痛性病變和其他顏面痛」、「其他頭痛疾病」。

原發性頭痛，偏頭痛最常見

原發性頭痛常常會反覆發作，甚至困擾病患一輩子。邱孟祈指出，原發性頭痛中最常見的偏頭痛，就是屬於容易反覆發作，甚至被歸為慢性疾病，病患因痛覺神經迴路的錯亂，頭痛常發生頭部單側或雙側劇痛，疼痛程度較高，並且可能伴隨怕光、怕吵、噁心、嘔吐等症狀。

偏頭痛的特徵是發作前可能會有預兆，如視覺異常、感覺異常或說話困難等，發病時間約在4到72小時內，患者常見於青壯年，通常具有家族遺傳性，且女性患者比男性更多，可能與荷爾蒙雌激素變化有關。

緊縮型頭痛則是常見的頭痛類型，通常由壓力、疲勞、感冒或不良姿勢引起，症狀表現為頭部兩側的壓迫感或緊繃感，疼痛程度較輕微或中度，不會伴隨噁心、嘔吐，也較少畏光或怕吵；但是持續時間較長，可以是間歇性或持續性，通常與心理壓力和身體疲勞密切相關，如果最近工作壓力比較大，或前一晚沒有睡好或感冒，就容易頭痛發作。

三叉自律神經頭痛以叢集性頭痛最常見，特徵是單側劇烈的頭痛，通常發作於眼眶和顳部周圍，常伴隨同側的眼睛紅、流眼淚、眼皮下垂、鼻塞、流鼻水、出汗、面部潮紅等現象，且在特定時間發作，持續時間較短、約是1至2個月，但發作時疼痛強度高，常見於年輕男性。

其他原發性頭痛疾病，為臨床上的罕見狀況，像是咳嗽頭痛、運動頭痛、性行為頭痛、雷擊頭痛、冷刺激頭痛、刺戳性頭痛、錢幣狀頭痛、睡眠頭痛、極可能新發生每日持續性頭痛等。

邱孟祈表示，原發性頭痛的治療，通常會使用急性發作期的藥物治療，如止痛藥，或是預防性治療，如抗憂鬱劑、抗癲癇劑、降血壓劑、注射CGRP單株抗體，並且學習緩解頭痛的放鬆技巧，如瑜伽、冥想、深呼吸等，幫助病患放鬆肌肉，減少因緊張和壓力引起的頭痛。

