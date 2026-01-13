頭痛就吞止痛藥？ 藥師示警「吃錯恐胃出血」：4招降低腸胃傷害

洪正憲提醒，吃止痛藥會傷胃，建議要在飯後服用藥物。（示意圖／unsplash）

許多人平常遇到頭痛、關節痛或經痛時，第一時間就會服用止痛藥，卻往往忽略這類藥物潛藏的腸胃風險。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，此類藥物若服用方式不當或長期使用，可能對胃部與腸道造成傷害，嚴重時甚至引發潰瘍、出血等危及生命的併發症，因此建議民眾記住吃止痛藥時的4點注意事項，減緩藥物對腸胃的傷害。

洪正憲於臉書粉專發文表示，非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），如布洛芬（Ibuprofen）、克他服寧（Diclofenac）等，是民眾常用來止痛、消炎、退燒的藥，但這些藥雖然好用，卻可能對腸胃帶來一些麻煩；常見的腸胃副作用包括胃部灼熱、噁心或腹痛，有些人還會出現腹脹、腹瀉或便秘等腸胃不適，長期使用這類藥物可能導致胃或十二指腸潰瘍，甚至出現出血症狀，嚴重時會引起吐血、黑便或胃穿孔。

至於止痛藥為何傷胃？洪正憲說明，NSAIDs的作用機制是抑制「環氧酵素」（COX），其中COX-1平常負責保護胃黏膜，但藥物把它抑制掉後，胃就失去保護力，變得容易受傷。

洪正憲進一步示警，年紀較大、曾有胃潰瘍病史、需要長期使用止痛藥，或同時服用抗血小板與抗凝血藥物（如阿斯匹靈、warfarin）的人，都是發生嚴重腸胃副作用的高風險族群。

如果想降低服用止痛藥時的傷害，洪正憲提供以下4點建議：

1、飯後吃藥：避免空腹服用。

2、搭配制酸劑和胃藥：能減輕腸胃不舒服。

3、改用選擇性COX-2抑制劑（如 Celecoxib、Etoricoxib）：對腸胃比較友善。

4、注意警訊症狀：若出現嚴重腹痛、吐血、黑便或頭暈等症狀，一定要馬上就醫。

洪正憲提醒，要是需要長期使用消炎止痛藥，建議和醫師討論是否要加上「保護胃的藥」，高風險族群最好選擇較不傷胃的品項，同時也要定期檢查，確保腸胃健康。

洪正憲強調，消炎止痛藥不是不能吃，而是要懂得安全且正確使用，有疑問時應找醫師或藥師諮詢，才能把副作用降到最低。另外，在傳統NSAIDs中，Etodolac、Nabumetone和Meloxicam相對具有較高的COX-2選擇性。

