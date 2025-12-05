頭痛無藥可醫？ 預防性治療、頭痛日記2大關鍵助改善





【NOW健康 吳思奕／宜蘭報導】頭痛是現代人常見的困擾之一，症狀輕微者或許還能忍受，但嚴重的頭痛可能伴隨噁心、想吐、畏光，甚至耳邊的噪音也會在腦中被放大，讓人難以維持正常生活，身心極度不適。宜蘭一名32歲擔任電腦繪圖師的王先生，反覆頭痛已經1個月之久，嚴重影響工作與睡眠，最終至醫院求診。在醫師的協助下，透過個人記錄與規律服藥，3個月後總算成功擺脫頭痛問題。



頭痛成因多元！ 需先排查神經系統或腦部相關疾病



羅東博愛醫院神經內科醫師吳旻陽說，個案王先生從事電腦繪圖工作，需要長時間盯著螢幕進行細緻的圖像設計，但反覆的頭痛問題讓他幾乎崩潰。個案於求診時自述，頭痛幾乎每天報到，有時甚至持續一整天，痛到沒辦法坐著設計，整個人只想躺下。近1個月內症狀愈來愈頻繁、痛感愈發強烈，影響專注力與情緒，於是前來求診。

臨床上，頭痛的觸發因素往往相當複雜。除了腦部神經、血管問題外，環境、生活作息、壓力也都有一定程度的關係。吳旻陽表示，為了找出頭痛成因，醫療團隊先為個案進行了一系列的檢查，排除神經系統或腦部相關疾病，接著規劃止痛藥與預防性藥物治療，並建議他每日紀錄「頭痛日記」，詳細記錄每日的頭痛狀況，包括持續時間、疼痛指數等細節。



不能單靠止痛藥 預防性治療＋頭痛日記 治療更有方向



要成功控制頭痛，除了靠止痛藥緩解當下的症狀以外，還需要透過預防性治療來降低偏頭痛發作的頻率、減輕疼痛嚴重程度，並縮短發作的持續時間。用藥方式包含傳統口服藥與新型針劑藥物。至於「頭痛日記」則是追蹤病情進展的可視化工具，回診時醫師會與患者一同檢視紀錄內容，有助於評估治療成效並即時調整方向。





▲頭痛日記是頭痛治療中重要的一環，內容包括頭痛的持續時間、強度及伴隨症狀等，能協助醫師掌握病情變化、找出可能誘因，進而調整治療方向與用藥。（圖／羅東博愛醫院提供）



原本飽受頭痛困擾的個案，在採取急性與預防性治療雙管齊下後，1個多月便明顯感受到改善，頭痛頻率減少一半以上。從原本天天發作，逐漸變成每週1～2次。3個月後，只有偶爾會因天氣變化、工作壓力或感冒才會發作，整體症狀穩定，生活品質大幅改善。若持續控制得宜，半年內有望擺脫慢性頭痛，甚至減少對藥物的依賴。



偏頭痛勿拖延 合併噁心、畏光務必立即就醫檢查



吳旻陽指出，「規律預防性治療」與「頭痛日記」是控制偏頭痛的2大關鍵，不僅有助於醫師調整治療策略，也能讓患者更清楚掌握自身症狀變化，逐步找回正常生活。此外，若能夠搭配生活型態的調整，如：維持規律有氧運動，確保每天有充足的睡眠，更能幫助穩定生理狀態，減少偏頭痛的誘發機會。最後提醒民眾，頭痛千萬不要強忍，若症狀每天反覆發作且合併噁心、嘔吐、怕光、怕吵等症狀，務必盡早就醫檢查，以排除嚴重的腦神經疾病。



# 首圖來源／羅東博愛醫院



