頭痛眩暈小心過勞！加班超過這時數恐過勞 5大警訊必知

過勞會嚴重危害身心健康！根據勞動部統計，2024年加班人口高達37%，平均每月加班14小時，製造業加班時數更高達20小時。長期處於高壓環境中，除了心理受影響，研究也發現壓力會導致慢性疾病，甚至提早腦部老化。

48歲英年早逝！全年無休的過勞警訊

浙江一位48歲大學教授，一年365天有319天在工作，其中135天出差，105天晚上10點後才下班，幾乎全年無休。前陣子他在出差會議中突然腦溢血，最後不治身亡。78歲資深導演朱鳳崗為還債務，曾當大夜班保全，還熬夜重製電影，卻在剪接過程中因心肌梗塞病逝。

看更多：工作壓力大會讓身體慢性發炎、增罹癌風險！3招紓壓、抗發炎



慢性工作壓力恐引發心血管疾病

基隆長庚醫院神經外科主任顏君霖指出，世界衛生組織（WHO）2016年統計，全球一年約75萬人死於過勞，一半因腦中風，一半因心臟病，五年後統計數量更上升29%。一周工作55小時以上就可算是過勞，過勞會增加交感神經興奮，導致血壓上升、血管收縮，是中風危險因子。也會造成自律神經失調、心律不整，影響心血管健康。長期高壓工作還可能導致發炎、氧化壓力增加，損傷血管內皮，使血小板聚集，增加中風風險。

看更多：上班族紓壓法寶！必學藏傳太極、無腦殭屍操 快速放鬆身心



5大過勞警訊要注意

此外，睡眠失調、生理時鐘混亂，以及不正常飲食、喝酒、抽菸等不良嗜好，都會對健康造成負面影響。若出現嚴重頭痛、語言困難、視力模糊、肢體無力、眩暈等中風症狀，務必及早就醫。

廣告 廣告

慢性疲勞恐損記憶力！醫：睡眠不足6小時當心

家醫科醫師王健宇表示，疲勞若持續累積而無法消除，會出現頭痛、胸悶、四肢痠痛、腸胃問題等症狀，甚至免疫力下降，感冒或新冠病毒檢測都呈陽性反應。慢性疲勞會導致記憶力、注意力變差，工作效率降低但時間拉長，再加上睡眠品質不佳，形成惡性循環。若一天睡眠不足6小時，遲早可能被疾病擊垮，甚至心梗、腦梗當場倒地。

看更多：上班族壓力大 腸胃、中風、癌症風險升！紓壓1運動必學



抗壓性因人而異，有人3個月就不適應，有人則要2、3年後才會出現症狀。若免疫力特別差，容易反覆得到感冒、新冠肺炎，甚至黴漿菌感染，都可能與工作過勞有關。即使政府將工時縮減至每周55小時以下，若休假時仍不懂得放鬆，過勞問題依舊難以解決。

中醫治療疲勞有一套！3大穴位幫助補氣血

中醫師沈瑞斌指出，許多過勞患者會抱怨睡了7、8小時仍覺得疲累，稍微活動就乏力，並伴隨頭痛、喉嚨痛、頸部肌肉痠痛、注意力不集中等症狀。中醫將這類慢性持續性疲勞歸類為「虛勞」，依症狀分為三種類型：

氣虛血弱：

多見於貧血或精神抑鬱患者，臉色蒼白或萎黃，大便偏軟，手腳無力。可按摩足三里穴，位於外膝眼下4指幅的脛前肌上，有助氣血循環。







肝腎陰虛：

好發於壓力大或熬夜族，容易上火、口乾舌燥、耳鳴、多夢、失眠。可按壓湧泉穴保養腎經，位於腳底二三趾間，距腳跟1/3處的人字縫上。







肝鬱氣滯：

可能因被氣到而出現憂鬱、食慾過度、煩躁等問題，容易上火。可按摩手背腕橫紋上3寸處的支溝穴，有助緩解胸悶、腹脹等症狀。









《健康2.0》建議高壓過勞者，可上官網搜尋「過勞減壓友善職場」，學習如何正確紓解壓力。感到疲憊時務必休息，否則心血管疾病風險會立即升高。

◎ 諮詢專家／顏君霖醫師．王健宇醫師．沈瑞斌中醫師

更多健康2.0報導

M型禿有救！一針治雄性禿 避免惡化別碰「這些東西」

81歲不用看護的祕密！歸亞蕾天天「做這事」 自爆比年輕人還健康！

喝大骨湯能補鈣？骨科醫師破解補鈣迷思 有效補鈣從3招下手



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章