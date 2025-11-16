頭痛胸悶不舒服常喊「自律神經失調」 中醫師揭3招調節身心解壓力

現代人生活、工作壓力大，一旦出現頭痛、胸悶、腹痛等不舒服症狀時，常自稱是自律神經失調，睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，「這情形在門診十分常見」，這與長期情緒失調，工作勞累等壓力及生活型態改變，甚至情緒急劇變化、熬夜均有關連。其中，壓力的特性、大小、種類是造成自主神經失調的重大原因之一，情緒絕對會影響人體的調控機能。

吳宛容說，自律神經就是沒有辦法由自己意念來控制的神經，包括交感及副交感神經，這兩種神經同時作用在以下器官，包括眼睛、肌肉、唾液腺、心、肺、胃、大小腸、肝、腎臟、膀胱，及其他血管及平滑肌等，讓身體不用思考就可以維護生理機能。

「同樣是自律神經失調症，但不同的人會有不同的表現。」吳宛容表示，自律神經失調不是一種病，而是一系列症狀，有些人覺得頭痛，有些人覺得心悸、胸悶，有些人表現出嘔心、腹痛、腹瀉、便秘等腸胃症狀，有些人則以全身倦怠、頭昏眼花、眼睛乾澀易流眼淚等種種症狀。每個人症狀不同，取決於每個人的體質、承受壓力的能力、生活習慣、人生觀、嗜好有關。

吳宛容中說，壓力是造成自主神經失調的重大原因之一，人體有調節與穩定內分泌與新陳代謝系統的功能，當情緒影響人體的調控機能，五臟陰陽失衡就會產生問題。

吳宛容指出，自主神經興奮類似中醫的「陰虛陽亢」症狀，包含了燥、熱等臨床表現。壓力使人情緒失控，久了肝鬱化火，還有慢性疾病折磨，精神情緒失調，使五臟陰陽失衡，再來就是人與人之間長久矛盾未解開，長期抑鬱發怒，形成強迫症等。

但若自律神經功能低下則產生類似「氣虛」，進一步低下至寒象出現，則稱「陽虛」。而若是神經、內分泌、免疫等系統失調，所表現的症狀即類似「濕」或「痰」證。自主神經紊亂所造成不同的症狀。中醫治療除藥物外，治病必求治本，需瞭解心理癥結所在，給予正確疏導建議，「想開了，心結打開了，其實肝氣也疏通了」。

吳宛容說，民眾若自覺有自律神經失調傾向，應諮詢中醫師建議，調理身體讓體內氣血、體液重新分布，對於調整自律神經失調，也有相當效果。適當抒發壓力絕對是必要的。

若要緩解身心壓力，避免自律神經失調，吳宛容建議，首先，運動是既簡單、又方便的減壓方法，可以提高體內血清素，讓心情變好，當生理及心理出現壓力的微訊息時，最好的方法就是去運動，快走、打球、游泳、跳舞、騎單車、溜冰都行，目的就是要放鬆緊張的心情，為壓力找到一個出口。其次，旅遊可以近身貼近花草樹木、大海及高山，壓力也才會整個釋放。最後面對壓力時，應先鬆心，才能鬆身，應說出困難有助減壓。

此外，吳宛容說，民眾平時應做好時間管理，很多壓力是來自時間不夠用的壓迫感，因為常有一堆工作都擠在同個時段內要完成，想要妥善解決就得做好時間管理，按照輕重緩急分配工作順序，壓力就會減小。

