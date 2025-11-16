頭痛要小心了！4部位「出現症狀不能拖」：恐是腦中風、癌症前兆

健康中心／游舒婷報導

身體出現疼痛時，很多人習慣忍一忍就過了，但要小心這些「看似小毛病」的痛，其實可能是癌症、腦中風等嚴重疾病的警訊！越南健康媒體《SOHA》就指出，如果你常在以下4個位置出現持續的疼痛，務必要提高警覺。

1. 頭痛：持續劇痛不可輕忽

頭痛非常常見，但若出現劇烈、持續、半夜痛醒、吃止痛藥無效等情況，恐怕不是普通頭痛。神經科醫師表示，腦部腫瘤在生長時會壓迫神經及周邊組織，引發反覆性、日漸加劇的頭痛，甚至清晨起床時更明顯。

腦中風初期也可能出現突發劇烈頭痛，並伴隨視線模糊、說話不清、意識不穩等症狀，務必立即送醫。

2. 腹痛：恐與胃癌、胰臟癌、肝硬化相關

若腹痛持續發作、沒有明顯原因，可能與多種嚴重疾病有關。胃癌前期常見悶痛、脹氣、食慾不振、火燒心、吐血；胰臟癌則可能從輕微腹痛開始，但隨著腫瘤壓迫神經，有些患者會痛到無法躺平，吃油脂類食物也會加劇；肝硬化患者也有高比例出現長期右上腹痛。

3. 下背痛：可能是癌症轉移

久坐族常腰酸背痛，但若休息後仍不見改善、痛感逐漸加重、甚至影響走路，就可能不是一般痠痛。

4. 右上腹痛：小心肝癌、膽囊癌

右上腹（肋骨下方）疼痛，常與肝臟、膽囊或胰臟腫瘤相關。腫瘤長大後可能壓迫神經，引發夜間疼痛、反覆悶痛或持續性疼痛。若這種疼痛越來越明顯，一定要及早檢查。

總結來說，如果出現疼痛持續超過數週、疼痛反覆發作且愈來愈嚴重、疼痛無明確原因、疼痛伴隨體重下降、噁心、神經症狀或意識異常，建議趕快就醫檢查，及早發現才能早點治療。

