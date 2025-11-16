頭痛要小心了！4部位「出現症狀不能拖」：恐是腦中風、癌症前兆
健康中心／游舒婷報導
身體出現疼痛時，很多人習慣忍一忍就過了，但要小心這些「看似小毛病」的痛，其實可能是癌症、腦中風等嚴重疾病的警訊！越南健康媒體《SOHA》就指出，如果你常在以下4個位置出現持續的疼痛，務必要提高警覺。
1. 頭痛：持續劇痛不可輕忽
頭痛非常常見，但若出現劇烈、持續、半夜痛醒、吃止痛藥無效等情況，恐怕不是普通頭痛。神經科醫師表示，腦部腫瘤在生長時會壓迫神經及周邊組織，引發反覆性、日漸加劇的頭痛，甚至清晨起床時更明顯。
腦中風初期也可能出現突發劇烈頭痛，並伴隨視線模糊、說話不清、意識不穩等症狀，務必立即送醫。
2. 腹痛：恐與胃癌、胰臟癌、肝硬化相關
若腹痛持續發作、沒有明顯原因，可能與多種嚴重疾病有關。胃癌前期常見悶痛、脹氣、食慾不振、火燒心、吐血；胰臟癌則可能從輕微腹痛開始，但隨著腫瘤壓迫神經，有些患者會痛到無法躺平，吃油脂類食物也會加劇；肝硬化患者也有高比例出現長期右上腹痛。
3. 下背痛：可能是癌症轉移
久坐族常腰酸背痛，但若休息後仍不見改善、痛感逐漸加重、甚至影響走路，就可能不是一般痠痛。
4. 右上腹痛：小心肝癌、膽囊癌
右上腹（肋骨下方）疼痛，常與肝臟、膽囊或胰臟腫瘤相關。腫瘤長大後可能壓迫神經，引發夜間疼痛、反覆悶痛或持續性疼痛。若這種疼痛越來越明顯，一定要及早檢查。
總結來說，如果出現疼痛持續超過數週、疼痛反覆發作且愈來愈嚴重、疼痛無明確原因、疼痛伴隨體重下降、噁心、神經症狀或意識異常，建議趕快就醫檢查，及早發現才能早點治療。
更多三立新聞網報導
睡醒記得檢查！枕頭上出現1現象 他就醫驚：罹癌了
腳痛以為抽筋！男一檢查竟是肺癌末期 醫揭「腳部3異常」是警訊
她天天嗑便當長息肉！2習慣沒改切了又復發 醫警告：恐變癌
男大生癌逝後突發文「哇嗚我死了」 幽默告別吸3億人含淚朝聖
其他人也在看
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 23 小時前
謝薇安批黃明志致歉文「越描越黑」 反擊酸民：沒製造假對話
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝死命案，遭馬來西亞警方延扣並接受調查長達9天。由於警方尚未找到任何證據顯示他與命案有關，因此13日扣留期滿後，黃明志獲暫時保釋。謝侑芯生前閨密謝薇安近日於社群發文，認為黃明志在事發當下「確實有過失」，因他當時就在謝侑芯身旁，理應負起互相關照的責任。鏡報 ・ 1 天前
出生僅600克！23週極早產的她「比養樂多還輕」醫：每次呼吸都決定生死
六個月前的加護病房裡，一個只有巴掌大的小生命努力掙扎著，她的胸口微微起伏，每一次呼吸都像在與世界搏鬥。小粉圓，出生時體重僅600公克，甚至還比一組養樂多輕，肺部尚未成熟，每一個微弱動作，都牽動著醫護人員的心。僅有23週大的她，也是亞東醫院照顧過最年幼的早產寶寶。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 13 小時前
豆花「分兩次點」遭罵留負評 女員工追出飆罵
台中市 / 綜合報導 有民眾到台中市南屯區公益路上買豆花，因為分兩次點餐，結果女員工卻很兇地說，要一起點才能做記號，當事人覺得店家態度相當差，拿完餐後留了一星負評，沒想到此舉又惹怒了女員工，當下追上前飆罵，當事人將過程拍下PO上網，豆花店家評論瞬間掉到剩下3點4顆星，對此女員工出面澄清，因為生意忙，一起點餐比較好作業，當下也有跟客人好好溝通，認為留下負評是損害他們的商譽。追著客人跑出店外，女員工飆罵，還人身攻擊。豆花店女員工說：「我在餐飲業2、30年，遇到妳這個奧客。」女員工越罵情緒越激動，一旁的友人試圖想拉走她，但女員工罵人的嘴沒打算停，會這麼生氣，全是因為買豆花這件事惹怒她。豆花店女員工VS.客人說：「就跟妳講，買豆花，一起講，我要一起做記號，妳聽不懂是不是，(我不需要妳做記號，我只是想點餐而已)，(我沒看過態度那麼差的)，你不能一起點嗎。」事發地點在台中公益路上，一間豆花店，13日下午4點多，一名女子來買豆花，一開始只點一杯，過沒多久想要再加點，沒想到女員工很兇的回說，以後要一起點，不然會很麻煩，最後女子拿走原先點的一碗豆花，離開時還留下一星負評，這讓女員工爆氣，追出來飆罵。豆花店女員工說：「所以我很重視評論，所以我非常生氣，妳憑什麼來批評，還叫人家千萬不要來。」女員工說，因為生意忙碌，有自己一套作業流程，認為對方刻意留一星負評，是損害商譽，事發後豆花店，網路評論慘跌到3點4顆星，不少人留言控訴店家態度差，希望店家和氣生財，但也有其他客人說，店家態度不錯東西也好吃。民眾VS.記者說：「(都滿客氣的嗎)，對啊。」民眾說：「我們拿了就走，不然呢。」只因為豆花分兩次點餐，雙方互控對方態度差，被罵的女客人也不忍了，決定提告這名女員工公然侮辱。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
研究證實秋葵可降空腹血糖！醫：黏液是關鍵成分勿炒太久
全台約有200萬名糖尿病患者，近期研究顯示，常見蔬菜秋葵具有穩定血糖的功效，其中最關鍵的成分就是那令人印象深刻的黏液，而料理方式也會影響其保健效果。中天新聞網 ・ 18 小時前
神經為何會失調？這１件事是關鍵！學會2技巧，不怕自律神經失調
嚴格來說，自律神經失調並不是一種疾病，主要是因為神經系統裡的交感與副交感神經失衡，因而誘發身體出現各種不適，進而影響生活品質。臨床心理師李偉康指出，簡言之，身體的自律神經系統就像一座蹺蹺板，一旦其中一端的交感神經過於發達，另一端的副交感神經沒被活化，就會出現所謂的自律神經失調。 其實原因不難理解，李偉康解釋，當我們早上醒來開始活動或工作，就是交感神經活化的時間，讓身體處於戰鬥的狀態，準備把最大的能量，拿來應付白天的各種活動。這時，心跳和呼吸會變快、腸胃蠕動就會減慢、肌肉會比較緊繃，膀胱也會跟著收縮，為的就是讓身體處在一個活動的狀態下。 反之，當晚上休息時，就該換副交感神經上場，身體會進入一種休息放鬆的模式，讓腸胃開始消化蠕動、心跳呼吸變緩、肌肉和膀胱隨之放鬆。「問題是，現在的生活節奏與各種壓力，可能已經不分白天和黑夜，尤其是得加班、熬夜工作的人，或是因為科技發達，讓看不見的工作緊箍咒以及社群人際壓力，可能24小時都如影隨形的情況下，造成許多人連在晚上的休息時間，都處於高焦慮、高緊繃的交感神經亢奮狀態中，長期下來，自然就會出現各種不適。」李偉康解釋。 失調現象年輕化， 誘發多種病症許多有常春月刊 ・ 1 天前
一堆人不知道 小吃店「紅色綁繩」叫啥名？正確名稱曝光
（記者洪承恩／綜合報導）台灣小吃攤從小看到大的「紅色綁繩」，最近竟成為網路熱議話題。不少人雖天天用，卻完全喊不 […]引新聞 ・ 17 小時前
日本走到抽筋想哭！他好奇「如何預防腳酸？」 網曝2招最重要
許多人出國旅遊時，難免會到處踏點享受異國美景，不過行程太多有時可能造成身體負擔。一位網友過去到日本旅遊時，曾經走到雙腿酸痛到無法蹲下，半夜甚至抽筋到想哭，近日他準備和朋友到韓國釜山旅遊，發現行程很滿、擔心悲劇再度重演，忍不住上網求助，「旅遊腳酸預防方法？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛建議，旅遊預防腳酸除了平時勤練腳力，最好也要挑選支撐型的鞋子。中時新聞網 ・ 14 小時前
最新／台中14歲少年不明原因墜樓 倒臥路中央當場身亡
即時中心／廖予瑄報導台中市西區今（15）日下午5時許發生憾事，一名年約14歲的少年不明原因墜落高樓，並倒臥大馬路上。警消獲報到場後發現，少年已經明顯死亡，並未送醫；目前現場已封鎖，警方正在釐清事發經過。民視 ・ 1 天前
《浪漫匿名者》韓孝周同款包推薦Top5，這款YSL大包Rosé也很愛！
韓孝周以清新脫俗的氣質與細膩的演技，在《浪漫匿名者》中再次展現她獨有的魅力。自 2005 年出道以來，這位被譽為「微笑天使」的韓國女神，不僅在戲劇上屢創佳績，更以簡約高級、極具品味的穿搭風格成為時尚圈寵兒。繼先前我們推薦過韓孝周同款美鞋後，這次我們將精選她私著的 5 款包推薦，讓妳也能抓住這位韓國女神的好品味！bella儂儂 ・ 23 小時前
4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升
4生肖要發了！11月下旬迎貴人 財運隨之提升EBC東森新聞 ・ 17 小時前
2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺
2026年財運大發！「5星座」明年正財、偏財都超旺EBC東森新聞 ・ 1 天前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 1 天前
台灣不只珍珠奶茶夯！陸客狂讚「這道菜」贏了：發明的人簡直天才
台灣向來以美食天堂聞名，多元豐富的料理總能吸引各國遊客前來一飽口福。近日，一位來自中國的女網友在台灣旅遊時，品嘗到令人驚豔的餐點，讓她讚不絕口，其中「龍蝦三明治」更讓她直呼「發明的人簡直是天才」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
IG越滑越空虛？醫籲戒6行為：別落入「樂極生悲的多巴胺迴圈」
鄭淳予醫師近日在臉書粉專發文指出，門診時經常被病人問到一個看似簡單卻極為關鍵的問題，究竟該做些什麼，才能真正讓大腦放鬆？她總會先介紹1個重要的大腦荷爾蒙：多巴胺（Dopamine），這是大腦中負責調節快樂與痛苦平衡的核心開關。她指出，許多人以為自己正在透過滑手機、...CTWANT ・ 1 小時前
出國注意「５大託運行李地雷」！地勤示警：這些物品航空公司不會賠
出國旅遊時，託運行李是多數旅客必經的程序，然而並非所有物品都適合託運。近期一名航空地勤人員分享專業經驗，提醒民眾注意５種容易在運送過程中損壞的物品類型，包括軟布包、紙箱等常見選擇，都可能因結構不夠堅固食尚玩家 ・ 1 小時前
年金連砍7年「公教怒火再起」！翁曉玲曝1嚴重後遺症 轟綠營：破產是假議題
年金改革（年改）政策上路超過7年，依規劃所得替代率每年下修1.5%，引發不少退休軍公教不滿，「停砍年金」成了本會期立法院的主要戰場。國民黨、民眾黨近來推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拚年底前完成三讀。對此，藍委翁曉玲在節目《觀點》談到退撫基金、停砍年金等議題時砲轟，蔡英文政府的年金改革政策已經留下嚴重的後遺症，嚴重打擊軍公教的士氣，造成公教人......風傳媒 ・ 20 小時前
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：11/17-11/23 莫名衝突增多 金牛感情需溝通 射手新機會上門
水、木、土、天、海五星逆行，有一些人會覺得比較不順，或者是很容易被反省、起底，或者是翻舊帳，你可以把它想成好的，就是懷舊、懷舊風特別的明顯。 水星11/19逆回到天蠍座，逆回到全民當偵探的這個位置，除了有一些人被挖掘到秘密之外，我們也會被迫反思，我們自己的內在，我們對秘密的這件事情，我們的想法是什麼。Yahoo奇摩社群 ・ 16 小時前
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 12 小時前