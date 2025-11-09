頭痛該看哪一科？醫師教你分辨警訊 這5種情況恐是腦出血先兆！

頭痛主要是看神經內科，除了初步問診，也可以進一步安排電腦斷層、核磁共振等精密儀器檢查，頭痛也可以看家醫科或掛急診，首先排除較危險的狀況，或是立刻緊急處理。

嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈強調，診斷頭痛最重要的是問病史和症狀描述，包括：有沒有撞到頭、頭痛頻率、持續時間、疼痛部位、疼痛類型、疼痛程度，是否影響到生活、工作，是否為有生以來最痛的一次頭痛，以及是否伴隨發燒、發冷、起疹、噁心、嘔吐、怕光、怕吵等其他症狀，簡單區分頭痛是原發性還是次發性。

醫師也會根據患者的年齡、性別等因素進行進一步評估，尤其年齡大於50歲的患者，要更加謹慎。邱孟祈舉例，如果一位70歲的患者首次出現劇烈頭痛，並且在短時間內，從不痛變為劇痛，這可能是腦出血的徵兆，需立即做電腦斷層；而對於一位40歲的女性患者，如果長期有頭痛病史，伴隨噁心、嘔吐，且最近頭痛位置、痛法與以往相似，像是偏頭痛通常為搏動性疼痛，而緊縮型頭痛則為持續性壓迫感，只是稍微比較頻繁一點，則可能不需要立即檢查。

