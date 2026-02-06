頭痛！ 過年平均支出33K 近7成2勞工喊「手頭緊」





送蛇年迎馬年！對勞工朋友來說，無論景氣如何、有沒有年終獎金或加薪，趁著過年連假，都會好好犒賞自己、慰勞家人，只是年關將近，勞工們免不了需要一筆支出，平均過年的預算來到了3萬3000元，更有7成2的勞工表示手頭吃緊。對此，yes123求職網發言人楊宗斌表示，雖然近期景氣逐漸復甦，不過可能受制於通膨、負債等壓力，因此發紅包或是送禮，凡事「量力而為」即可。

自2月14日起到2月22日，長達九天的春節假期即將展開！根據yes123求職網調查顯示，比較大筆的年節支出，就屬於「發紅包」，高達91.7%的上班族指出，「馬年過年」計畫發紅包，比例略高於蛇年的91.2%；「壓歲錢」的總預算，平均落在1萬2328元，也略多於去年的1萬1901元；但也有21.4%的人表示，預算比起去年是「變少」；除此之外，過年有計畫「送禮」的上班族，則佔了64.8%，但比例略低於去年的66.2%；平均預算則為5334元，略多於去年的5299元。

即使大部分上班族都有發紅包和送禮計畫，但從yes123求職網的調查發現，仍然有7成2（71.6%）的人透露，其實在過馬年農曆年前，自已會有「手頭吃緊」的情況。

年節期間支出真的不算少，所幸還有「年終獎金」支應，本次調查更顯示，有71.1%的上班族指出，願意與家人「共享」年終獎金；但是假如沒有領到這筆錢，仍有38.8%的人「會隱瞞」家人無年終的消息；同時一旦年終獎金不如原本預期，更有高達93.3%的人表示「會降低」過年期間的消費意願。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然近期景氣逐漸復甦，不過可能受制於通膨、負債壓力，上班族發紅包、送禮的平均預算與比例，仍出現有增有減狀況；加上如果長期沒調薪，或者處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等「利空」因素，手頭吃緊的窘境，預估在年關前，將出現最嚴重的財務缺口。因此想要這些受薪階級，在馬年春節期間大力消費，搶賺紅包財、年終財的業者們，恐怕需要祭出更多優惠。

楊宗斌更不忘提醒勞工朋友，像是發紅包或是送禮，凡事「量力而為」即可。還有如果在過去的一年，職場並不順利，工作不太穩定，遇到親朋好友過年聚會，大家不免閒話家常，也要提醒父母親與長輩們，千萬不要給子女、晚輩們太多的壓力。對於未來職涯或婚姻規劃，盡量「以鼓勵代替責備」，或者「以建議代替命令」！畢竟在這一年一度難得的團圓時刻，比起在意加薪幅度、年終獎金多寡，其實親情與友情，更是顯得無價。

（封面圖／東森新聞）

