頭痛、頭暈伴性格改變！1方法切除腦下垂體腫瘤，術後恢復性格與視力

一名年逾40歲男子，長期出現頭痛、頭暈及複視，且原本溫和開朗的個性逐漸變得易怒、情緒起伏大，導致家庭關係緊張。就醫檢查後，醫師於其顱底深處發現一個大型腦下垂體腫瘤。核磁共振（MRI）顯示腫瘤直徑超過2.5公分，並向顱內上方生長，壓迫視神經及鄰近腦部結構，造成多項神經學症狀。

臺北醫學大學附設醫院神經外科與耳鼻喉科團隊合作，於混合式手術室（Hybrid OR）進行經鼻內視鏡微創顱底手術（Endoscopic Endonasal Approach），無需傳統開顱。手術整合高解析內視鏡系統、即時神經導航技術及術中影像設備，精準定位腫瘤及周邊重要結構，成功完整切除泌乳細胞型垂體腺瘤（lactotroph adenoma），保留病人視力完整功能，且未造成神經功能缺損。

術後恢復良好 性格與家庭關係改善

北醫附醫院長施俊明表示，混合式手術室結合高階影像及微創手術技術，不僅提升手術精準度，也降低病人身體負擔，展現以病人為中心的醫療價值。

病人術後接受神經外科、內分泌科、眼科、家醫科及傳統醫學科團隊的整合追蹤照護，核磁共振檢查顯示腫瘤完全消失，一年後無復發跡象，順利重返職場。同時，病人性格也回復原本溫和開朗，家屬表示，手術不僅切除腫瘤，也改善了家庭關係。

醫師提醒：頭痛、頭暈伴性格異常 及早就醫

北醫附醫神經外科主治醫師陳淑美解釋，腦下垂體腫瘤造成性格改變，可能與內分泌失衡及腦部結構性壓迫下視丘等情緒調控中樞有關，加上長期頭痛與腦壓不適，容易導致情緒不穩及易怒。

陳淑美提醒，多數腦下垂體腫瘤為良性，但因位於顱底中央且鄰近視神經，容易造成頭痛、頭暈、視力缺損，甚至影響行走能力。腫瘤也可能影響荷爾蒙分泌，導致月經異常、不孕或生長激素分泌異常。民眾若出現上述症狀，應盡早就醫，爭取黃金治療期。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

