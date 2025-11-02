一頭癱倒的豬：當西方收緊動物實驗 中國加速基改大型動物打造生技優勢
全球對動物實驗的容忍度越來越低，在西方國家，許多生化研究因動物實驗相關審查而延宕，動保團體的長年積極倡議也推動許多監管措施。此一趨勢卻成為中國的良機。中國學者為研究神經相關疾病，藉由基因工程製造出受漸凍症所苦的豬、罹患自閉症或思覺失調的猴子，均不受任何倫理限制，成為其科學發展的一大優勢。
彭博新聞報導，在北京一間實驗室裡的一頭小豬才幾個月大時，四條腿就開始支撐不住。牠最初是在實驗室的水泥地上有如暈眩般搖晃，努力想站穩；幾週後，牠就徹底癱倒。等牠一歲時，已經開始呼吸急促。
對於53歲的北京清華大學神經科學家賈怡昌來說，這一幕令他難受又振奮。他研究「肌萎縮性側索硬化症」（ALS，俗稱「漸凍症」）多年，原本一直在鼠類基因中植入ALS相關基因，試圖讓小鼠罹患漸凍症，但始終未果，最後卻在豬隻身上重現這種殘酷病症。
人類若罹患漸凍症，肌肉會逐漸不受控制，最後陷入全身癱瘓，多數患者只能存活三年。
小鼠植入漸凍症基因後安然無恙、豬卻癱倒，成為賈怡昌找到的關鍵線索。他因此發現小鼠體內有一種特殊基因，藉此研發出可望減緩漸凍症病程的療法。這項名為「SNUG01」的療法，今年已獲美國食品藥物管理局（FDA）批准進入人體試驗，並將其列為有助對抗罕見疾病的「孤兒藥」（orphan drug），享有稅務優惠。
中國重點發展生物科技 動物實驗限制寬鬆
賈怡昌的工作呼應了中國的國家戰略。中國國家主席習近平曾提出，要在多個由歐美長期主導的領域成為超級強國，不僅人工智慧（AI）、軍武發展要超越對手，生物科技也是他點名的重點領域。
中國製藥業數十年來主要生產仿製藥，複製其他國家已開發的藥物。在中國政府看來，大規模投入基因編輯研究，是擺脫對外國藥廠依賴、發展自主創新藥物的關鍵。
中國為了在生技領域勝出，挑戰更多界線。針對豬、猴、犬等大型動物的基因工程，在中國限制極少；反觀美國與歐洲的監管機制均要求層層倫理審查，幾乎無法推動同類研究。
西方社會除了對動物試驗的限制日益嚴格，動保團體長年在實驗犬隻繁殖場外抗議，也迫使多間實驗室關閉，航空公司也因此停止運送實驗用猴子。在美國，民調顯示80%民眾支持逐步終止動物實驗，針對大型動物用於實驗的倫理審查制度，更讓研究進度近乎停滯。
中國對於動物實驗則監管鬆散，主要針對動物來源合法性、檢疫與生物安全，動物承受痛苦等倫理問題大多不在考量之列，倡議動物權利的聲音常被斥為「輸入西方價值」。生技科學則被官媒塑造為與美國競爭的「國家英雄」。
彭博新聞指出，中國不僅對科學研究的限制寬鬆，還投入巨額政府資金。單是2023年，北京當局就在生技領域挹注約30億美元。中國的細胞與基因療法銷售額去年達3億美元，至2033年可望成長至20億美元。
如今，中國對大型動物的基因改造研究頻頻登上國際媒體，種類之多、實驗規模之大令人震驚。中國科學家培育出有思覺失調（精神分裂）、自閉與睡眠障礙的猴子；率先成功複製靈長類動物；製造出罹患代謝與神經疾病的基因改造犬；甚至成功複製具有凝血功能異常的基因改造米格魯犬。
中國智研諮詢公司估計，2024年，全球生技研究中的基因改造動物市場規模達150億美元，較10年前成長一倍。在此之前，相關動物的銷售由美國企業主導，大多是販售植入人類疾病基因的小型哺乳類動物；但中國以政府資金挹注這類大型研究中心，已急起直追。
這樣的發展趨勢引發安全與依賴風險。德國墨卡托中國研究中心（Merics）指出，中國的生技產業快速崛起，可能使美歐的醫藥供應鏈在地緣政治競爭下出現弱項。
基因編輯技術恐用於發展生化武器
此外，基因編輯屬軍民兩用技術，不僅可用於醫療，也可能被武器化，甚至可能發展出生化武器與基因改造的病毒。墨卡托中心學者雨龍（Jeroen Groenewegen-Lau）指出，歐洲若缺乏相應能力，可能來不及反應。
報導稱，中國是全球實驗用動物的主要供應國之一，自2010年以來興建了八座國家級動物研究中心，涵蓋小鼠、兔子、鳥類、犬類、靈長類，研究用猴子的數量在全球名列前茅。
2019年，中國啟用兩間國家出資的基因研究中心，專門研發用於醫學研究的豬與靈長類動物模型。
法國波爾多大學神經退化疾病研究所創辦人貝札德（Erwan Bezard）直言，中國在繁殖基因改造動物方面，幾乎擁有「壓倒性」的能力。
貝札德表示，以常用於藥物與疫苗研發的獼猴為例，通常需要數十甚至上百隻雌猴進行繁殖，才能得到一隻活體幼猴，「這很明顯是一大挑戰，只有中國能做到」。
中國也是第一個複製靈長類動物的國家，複製猴「中中」和「華華」2018年成為國際學術期刊《細胞》的封面故事。
之後中國科學家又將複製與基因編輯結合，製造出許多有相同睡眠障礙、焦慮與憂鬱症狀的猴群，藉此更精準、更快速研發治療藥物。中國科學院院士蒲慕明2024年還表示，將利用靈長類動物實驗模型在五年內研發腦部疾病藥物。
大型動物有感知能力 可感受快樂與痛苦
但批評者認為，大型動物太接近於人類。專研生物倫理學的美國北卡羅來納大學社會醫學學者沃克（Rebecca Walker）就表示，體型較大的動物是否比體型較小的動物具有更高的道德地位，成為學界爭論焦點。
牛津大學遺傳學家與生殖生物學家葛林菲德（Andy Greenfield）則指出：「許多大型動物是群居動物，有感知能力，能感受到快樂和痛苦。」他認為，這類動物實驗「必須經過非常仔細的論證，確認能帶來實質好處，不能只是出於好奇心而進行的研究」。
回到賈怡昌的漸凍症療法研究。那頭小豬腳步蹣跚的畫面，仍鮮活存在他的腦海中。
漸凍症盛行率極低，全球每十萬人中僅有二至六人罹患，因此研究經費稀少。不過，每一年仍有成千上萬患者逐漸走向死亡。物理學家霍金（Stephen Hawking）、被譽為美國職棒大聯盟最偉大一壘手的盧蓋瑞格（Lou Gehrig）都曾讓世人清楚看見漸凍症的殘酷：先是肌肉無力，接著癱瘓，最後呼吸衰竭。
賈怡昌說，雖然每次解剖動物都令他心懷愧疚，但他仍認為，要發現疾病的運作機轉及研發藥物，建立動物模型仍然不可或缺。
葛林菲德則指出，即使賈怡昌參與研究的漸凍症療法真能成功，動物實驗的倫理爭議也不會因此結束，「我們一定要問：研究是否真能帶來表面宣稱的利益？如果答案是肯定的，那要如何在造成最少痛苦的前提下進行，並使用最少的動物？」
