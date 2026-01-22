一頭白髮配濃烈紅唇 76歲斯琴高娃生日妝評價兩極

斯琴高娃（左）慶生當天的妝容引發網友熱議。（取材自微博）

2026年1月20日，國家一級演員斯琴高娃迎來76歲大壽，據網傳慶生照，斯琴高娃身著一件俐落的黑色中國風外套，擺脫了以往螢幕上「大媽裝」的刻板標籤，一頭全白捲髮打理得一絲不苟，透著幾分時尚感。不過也有網友拍到斯琴高娃被人攙扶著走路，且妝容過於厚重，多數網友則稱讚她在丈夫陳亮聲離世後4年仍執著於藝術與生活，值得受到尊重，不應對她過度苛責。

據網傳斯琴高娃76歲大壽現場的照片中，最引人注目的當屬她的妝容——白皙的底妝搭配一抹亮眼的大紅唇，再加上標誌性的眼鏡，濃烈的紅唇與歲月留下的皮膚形成強烈視覺衝擊，有人直言「妝容過於厚重」，調侃「視覺衝擊力太強，略顯違和」；也有部分網友表示理解，認為高齡老人追求精緻並無不妥，且不排除這是新戲角色的造型需求，不應過度苛責。

劇組還特意為她準備了小蛋糕，照片中她吹蠟燭的模樣，盡顯對生活的熱愛。

妝容爭議的背後，是斯琴高娃歷經歲月沉澱後的人生軌跡，她的情感生活中，最讓人動容的是與第三任丈夫、知名音樂教授陳亮聲的相守時光，兩人攜手走過36年從未有過爭執，為陪伴丈夫，斯琴高娃曾毅然定居瑞士，甚至加入了瑞士國籍。

2020年，陳亮聲被查出癌症，選擇保守治療陪伴家人，2022年2月28日在瑞士離世，享年89歲。斯琴高娃一度陷入深深的悲痛之中，但4年過去逐漸走出陰霾，重新專注於自己熱愛的事業與生活。

即便年逾七旬，斯琴高娃仍執著於演藝事業。2026年1月，她在濟南靈岩寺接受專訪時，身著印有新作「奇幻之家」大紅字樣的劇組服裝，不忘為作品宣傳。2025年6月，她乘坐輪椅奔赴浙江嘉興參加南湖有戲開幕式；10月亮相武漢長江文化藝術季「映像長江」電影周，身著新中式禮服神采奕奕，談及從藝60年經歷時，她感慨時間飛逝，直言「還想活得再有趣一點，再進步一些，覺得好像沒做夠」。

從「駱駝祥子」中的虎妞，到「大宅門」中的白文氏，再到「康熙王朝」中的孝莊太后，斯琴高娃用精湛的演技塑造了無數經典熒幕形象，成為幾代觀眾心中的「老戲骨」。如今，76歲的她依舊堅守著對表演的初心。

