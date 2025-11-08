頭皮屑愈洗愈多？醫揭「5大元兇」超錯愕 洗太快、水溫不對都中招

穿深色衣服時，肩膀上總是佈滿白色雪花？ 每天洗頭還是止不住頭皮屑如雨後春筍般冒出來？明明已經換了好幾種抗屑洗髮精，頭皮屑問題卻越來越嚴重，甚至開始出現紅腫發癢的症狀！這些「頭皮雪花」不僅影響外觀形象，更是在告訴你頭皮健康出現了嚴重警訊！

頭皮屑惡化 5大隱藏殺手

生髮診所柯博桓院長指出，頭皮屑的產生機制比你想像的複雜得多。正常情況下，頭皮細胞會以28天為週期自然更新，但當這個平衡被打破時，角質細胞會異常快速脫落，形成肉眼可見的頭皮屑。更可怕的是，現代生活中有太多隱藏因子正在加速這個惡性循環！

廣告 廣告

1、馬拉色菌過度繁殖

這是最容易被忽視的元凶！馬拉色菌是每個人頭皮都存在的天然酵母菌，但當頭皮油脂分泌過盛、免疫力下降或荷爾蒙失調時，這些平時的「好鄰居」就會變成「惡房客」。過度繁殖的馬拉色菌會分解皮脂產生刺激性物質，導致頭皮發炎、角質異常剝落，形成大量油性頭皮屑。這種頭皮屑通常較大片、帶有黃色油膩感，而且伴隨強烈搔癢！

2、慢性壓力荷爾蒙失調

現代人的高壓生活正在摧毀你的頭皮健康！長期壓力會導致皮質醇分泌異常，這種「壓力荷爾蒙」不僅會刺激皮脂腺過度分泌，還會抑制免疫系統功能，讓頭皮更容易發炎感染。更嚴重的是，壓力還會影響睡眠品質和營養吸收，形成惡性循環。這就是為什麼許多人在工作繁忙期間，頭皮屑問題會突然惡化！

3、錯誤清潔習慣累積傷害

你以為每天洗頭就夠了嗎？錯誤的清潔方式正在讓問題雪上加霜！使用過熱的水溫會刺激頭皮、破壞天然保護屏障；洗髮精停留時間過短無法有效清除油脂和細菌；用指甲抓撓會造成微小傷口，成為細菌滋生的溫床。最常見的錯誤是只洗頭髮不洗頭皮，讓污垢和死皮細胞持續累積，為馬拉色菌提供完美的繁殖環境！

4、季節變化與環境污染

你有沒有發現換季時頭皮屑特別嚴重？這不是巧合！秋冬乾燥的空氣會讓頭皮失水，角質層變得脆弱易剝落；春夏的高溫濕度則會加速皮脂分泌，為細菌提供養分。現代都市的空氣污染、紫外線傷害、冷氣房的乾燥環境，都會持續破壞頭皮的天然平衡。PM2.5顆粒甚至會深入毛囊，引發慢性發炎反應！

5、營養失衡與生活習慣

你的飲食習慣正在從內部破壞頭皮健康！過多的糖分會餵養馬拉色菌，加速其繁殖；缺乏鋅、維生素B群會影響皮膚細胞正常代謝；過度攝取辛辣、油炸食物會刺激皮脂分泌。熬夜、抽菸、酗酒這些不良習慣會降低免疫力，讓頭皮更容易感染發炎。許多人不知道，腸道健康也會影響頭皮狀況，腸道菌群失調會引發全身性發炎反應！

頭皮屑的隱藏危害？

千萬別小看頭皮屑！持續的頭皮發炎不僅會導致毛囊萎縮，影響頭髮生長，嚴重時還可能發展成脂漏性皮膚炎、毛囊炎，甚至造成永久性脫髮！研究顯示，慢性頭皮發炎的患者，髮量流失速度比正常人快30-50%。更可怕的是，頭皮屑問題往往是其他皮膚疾病的前兆，如果不及時處理，可能會擴散到臉部、耳朵等其他部位！

柯博桓強調，頭皮屑不是單純的清潔問題，而是頭皮生態失衡的警訊。只有找到根本原因，才能徹底解決問題！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·頭皮屑狂掉？營養師曝「這2類食物」可能是元兇 麵包、啤酒中鏢

·一天不洗頭就很癢？ 專家揪「3大隱形兇手」：頭沒吹乾也中招