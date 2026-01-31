頭皮屑狂飛！19歲男大生癢到抓破血染沙發 醫驚曝：媽潔癖惹禍

脂漏性皮膚炎病患因接觸殘留在枕頭、床單上的化學物質，導致頭皮癢，狂掉頭皮屑。（示意圖，photoAC）

家醫科醫師陳柏臣分享一起超誇張個案，一名19歲少年在媽媽陪同下就診，媽媽原以為是兒子洗澡沒洗乾淨，或是家中環境不潔導致跳蚤滋生，甚至為此苦惱到不行，殊不知這場頭皮災難的源頭，竟藏在洗乾淨的被單裡。

陳柏臣在《醫師好辣》節目分享一起頭皮屑病例，曾遇過一名男大生頭皮屑掉得滿地都是，誇張到像「撒麵粉」一般，媽媽抱怨兒子整天抓個不停，抓到頭破血流，連白色沙發都沾到血跡，讓她一度懷疑兒子是不是被跳蚤咬了，或洗澡沒洗乾淨。

男大生頭皮屑超多、癢到抓破流血的元凶？

男大生就醫後被診斷出脂漏性皮膚炎，經深入了解後發現病況會如此嚴重並非季節變換，而是媽媽的潔癖惹的禍，為了洗掉寢具上的血漬，媽媽狂用強效漂白水和各種強力去汙劑猛刷，卻沒發現這些化學物質成了引爆皮膚問題的導火線。陳柏臣分析男大生長時間躺在充滿化學殘留物的寢具上，皮膚受到強烈刺激，導致過敏反應雪上加霜，讓原本的皮膚炎徹底失控。

廣告 廣告

根據台中榮民總醫院官網介紹，脂漏性皮膚炎是一種好發於皮脂腺旺盛部位的濕疹，常見於頭皮、鼻翼、眼皮、耳後、眉毛或胸部正中央部位。患部會發紅並出現帶黃色的鱗屑或結痂，好發於嬰兒及30到60歲成年人。

更多鏡週刊報導

暖暖包放胸口9小時！女子「皮膚脫落流膿」 醫籲知覺遲鈍者：選用貼膚性暖暖包

冬天皮膚乾癢超困擾？醫揭洗澡3大地雷 再曝「3步驟保濕法」還你水嫩肌

網傳「痘疤靠吃鋅+維他命C全消失」 皮膚科醫打臉：要不我診所收掉加盟手搖飲？