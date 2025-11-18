頭皮發涼！辦公室躺160cm巨型蛇皮 專家看後喊免驚

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭一間辦公室，昨(17)日突然出現一張至少160公分長的蛇皮，而且蛇皮完整又新鮮，觸感還帶著濕氣，似乎才剛蛻皮沒多久，讓整間公司的員工通通嚇壞。對此，專家則表示不用緊張，這是一條無毒的大型蛇類「南蛇」，可能是因為連日暴雨，才會因此進入民宅。

發現民眾蘇先生說：「蛇皮蛻在這裡，很大一條。」整條蛇皮交錯纏在樓梯轉角，不但外型相當完整，就連鱗片上的花紋都清晰可見，發現民眾蘇先生說：「我還低頭看樓梯，就突然抬(頭)起來，看到這個嚇一跳。」回憶起發現蛇皮當下，蘇先生還是餘悸猶存，因為這條巨蛇皮長度直逼一個成年人，估算至少有160公分，而發現蛇皮的地方，就是他位在宜蘭的公司。

17日上午走到二樓時，在角落發現一條帶著濕氣的蛇皮，似乎才剛蛻皮不久，民眾說：「我會很害怕，因為有蛇皮就覺得，不知道牠會從哪裡跑出來。」發現民眾蘇先生說：「這裡都有縫隙，有可能是這樣進來的，因為我們拉起來，牠頭是在洞口的外面，有沒有可能因為這樣，牠其實要出去，然後就脱脫脫就出去了。」

就擔心是六大毒蛇之一的眼鏡蛇，大家絲毫不敢大意，宜蘭縣政府農業處長李新泰說：「我們來判斷，應該是我們台灣常見的南蛇，一般這個成年的蛇，一年大概脫皮會有一次到兩次，這是屬於正常的現象。」根據了解，南蛇是一種無毒大型蛇類，最長可以長到260公分，大多分布於金門、馬祖，以及2千公尺以下的中低海拔地區，還特別喜歡棲息在森林、農田跟溼地裡，而發現巨蛇皮的辦公室，就在農田旁。

宜蘭縣政府農業處長李新泰說：「剛好我們宜蘭這陣子有這個豪大雨，可能牠在戶外的一個棲地有受到破壞，所以牠靠近了一個民宅這樣子。」但專家也提醒，看到蛇謹記三要訣，保持兩公尺距離，觀察蛇的長相，並保持冷靜，保持敵不動我不動的狀態，畢竟你害怕，蛇蛇可是比你更害怕。

