頭皮發麻！俄羅斯爆發「蚊子風暴」天空瞬間變黑遊客嚇逃

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國際中心／游舒婷報導

末日景象？俄羅斯近日出現驚人狀況，有遊客前往俄羅斯布里亞特地區舒奇耶湖（Lake Shchuchye）要欣賞美景時，發現眼前出現超大一群蚊子，數量多到把天空都遮住、天色瞬間變黑，讓遊客嚇到取消觀光行程。

俄羅斯出現宛如末日景象的超大蚊群。（圖／取自X）

根據《紐約郵報》報導，一批遊客前往舒奇耶湖時，抵達後卻不知從哪裡出現一堆蚊群，多到彷彿蝗蟲過境，讓天空一度呈現灰黑色，眼前景象讓遊客驚呼，從沒看過這個誇張的狀況。

有昆蟲學家在報導中指出，目前當地處於蚊蟲大量繁殖的高峰期，蚊蟲異常活躍的狀況預計持續到下週，當局也呼籲居民與遊客外出時務必使用防蚊措施，包括穿著長袖衣物、使用防蚊用品等，以降低遭叮咬風險。

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除此之外，報導也指出，這些蚊蟲叮咬不只會造成搔癢和不適，也有可能傳播犬心絲蟲（Dirofilariasis）病例。主要是蚊子吸食受感染的犬貓血液後，再將寄生蟲帶給人類，感染者可能體內會出現寄生蟲，嚴重時需要透過手術取出。

專家提醒，隨著氣候變遷與高溫潮濕環境增加，部分地區昆蟲繁殖速度可能加快，民眾若前往湖泊、濕地等區域活動，應提前做好防蚊準備。

Travelers trapped in cars as massive mosquito swarm descends https://t.co/4jge2HlBKH pic.twitter.com/Jd0sXe26TP — New York Post (@nypost) June 9, 2026

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