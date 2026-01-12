頭皮發麻！北海道酒吧藏女屍 老闆狂開5台空氣清淨機問客：有味道嗎

在日本北海道日高町經營酒吧的老闆松倉俊彥涉嫌藏屍，曾開了4、5台空氣清淨機，還問客人有沒有味道。翻攝X



日本北海道日高町一家酒吧牆壁縫隙中日前被發現一具女屍，死因是頸部遭到重壓導致窒息身亡，49歲店老闆松倉俊彥否認殺人，只承認棄屍。如今更多案情細節曝光，女屍被封進牆內期間，松倉仍照常營業，不過卻打開4、5台空氣清淨機，還問客人「有什麼味道嗎？」令人頭皮發麻。

日本媒體報導，警方是在元旦接到一名20多歲女性的祖母報案，表示孫女從12月31日當晚開始就音訊全無。而在1月3日過後，警方開始偵訊松倉俊彥，他最終承認把遺體放在酒吧的牆壁夾層內，警方循線找到遺體，判斷已經死亡約10天。

松倉的酒吧元旦休息，但根據調查，他把遺體藏入牆壁中後，1月2日起就若無其事地繼續營業，這段時間剛好是新年假期，酒吧門庭若市，人潮川流不息。

令人毛骨悚然的是，曾上門消費的客人轉述，2日當天店內同時有4、5台空氣清淨機全力運轉，氣氛不太對勁，松倉當時還主動問客人「有聞到什麼味道嗎？」

警方目前正透過DNA鑑定確認死者的身分，另外也在調查死者究竟是被什麼凶器勒斃，釐清案發經過。

