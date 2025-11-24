頭皮管理品牌進駐中信科大 產學合作培育專業人才 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】露琺意醫美集團引領台灣美業從傳統美髮全面升級為「頭皮管理科學」！由露琺意醫美集團創辦人阮丞輝所領軍的BeautyAgent頭皮管理品牌正式進駐中信金融管理學院（中信科大），將外泌體育髮技術與植萃髮泥頭皮調控系統帶入校園，與校方共同打造全台指標級的美業產學合作基地，培育具實務能力的頭皮管理專業人才。

開幕典禮邀請多位產官學領袖共同剪綵，包括BeautyAgent中信科大店加盟主陳韋志醫師、行政院顧問許安毅、中信科大校長鄭欽哲、中信健康學院院長陳正哲、BeautyAgent 執行長王翔與台南地政法學會理事長黃偉琳，象徵產業與教育攜手推動美業人才升級。

▲BeautyAgent頭皮管理品牌正式進駐中信金融管理學院（中信科大），共同打造全台指標級的美業產學合作基地。（圖／記者謝佩吟 翻攝）

BeautyAgent以「頭皮管理」為核心，透過外泌體育髮與植萃髮泥調控課程，建立科學化SOP，品牌創立後不僅在台快速展店，2024更插旗美國休士頓、2025由日本羅蘭正式引進，並將於2026全面啟動日本市場，展現台灣美業品牌躍上國際的實力。

此次合作將提供中信科大學生專業訓練、門市實習與畢業就業管道，讓學生在校即可掌握最新美容科技，做到 「一技在手、畢業即就業」，並為全台加盟體系輸入穩定優質人才。

阮丞輝表示，未來將持續深耕教育、研發與全球市場，將台灣的頭皮管理技術推向世界，陪伴更多熱愛美業的年輕人打造專業、穩定且具成長性的職涯。