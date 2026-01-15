頭礁鐵路高架化可行性評估 張勝德：第一年預算議會支持通過

爭取國民黨提名的議長張勝德十五日下午在頭城鎮新建社區活動中心舉辦懇託會。（記者林坤瑋攝）

二０二六年宜蘭縣長選舉，爭取國民黨提名的議長張勝德十五日下午在頭城鎮新建社區活動中心舉辦懇託會。議長張勝德與地方鄉親面對面座談，聚焦「生、老、育、養、就業」五大民生議題之外。他指出，頭城鎮和礁溪鄉鐵路高架化可行性評估經費，第一年預算獲議會通過，縣府正積極辦理可行性評估招標作業中。

張勝德與地方鄉親面對面座談，聚焦「生、老、育、養、就業」五大民生議題。他直言，宜蘭長期面臨青年外流與高齡化問題，關鍵不在於鄉親不努力，而是制度無法支撐家庭長久生活，若再拖延，人口結構只會持續惡化。

張勝德指出，高鐵延伸宜蘭案已通過環評，其路線經過頭城鎮和礁溪鄉，讓地方憂心，恐讓原本就有鐵路經過的當地，土地變得更破碎，鐵道局曾在礁溪辦理說明會，由於高鐵站設在宜蘭市，頭城、礁溪吃不到高鐵紅利，會中就有民眾再提鐵路高架化。

他表示，台鐵從頭城外澳站南端至四城站南端高架化長度約十四點八公里，共計十四處平交道未高架，地方認為，頭城、礁溪鐵路不高架，加上高鐵完工，土地會變更破碎且難以利用，高鐵和台鐵路線更是無法共構，所以希望能加速完成鐵路高架。

他說，未來高鐵興建完成後，因和鐵路交織，如不同步高架，未來要再高架，工程上會有難度，也不利礁溪、頭城地區土地利用，縣府自今年起將分三年編列三千二百五十萬元預算案，進行頭城至礁溪四城段的鐵路高架可行性評估。

他還說，「台６２線延伸至宜蘭可行性評估」，這條路線將來如果完工，台北到宜蘭行車時間不到一小時，可望作為國五替代道路。