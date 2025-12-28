頭等艙吃泡麵喊窮！韓網瘋「貧窮挑戰」 男星吐悲慘童年：很難笑

南韓社群媒體最近流行一種名為「貧窮挑戰」的迷因內容，拍攝者在文字中自稱「很窮」，實際內容卻是炫富。（圖／翻攝自Threads）

南韓社群媒體最近流行一種名為「貧窮挑戰」的迷因內容，拍攝者在文字中自稱「很窮」，實際內容卻是炫富。對此，韓國人氣團體「神話」成員、歌手金烔完，近日針對社群平台上流行的「貧窮挑戰」發文表達不滿，直言即使是為了博取笑點，也存在不該說出口的言語與不恰當的表現方式，引發外界關注。

《朝鮮日報》報導，所謂「貧窮挑戰」，是近來在南韓社群媒體上流行的迷因，參與者往往上傳展現財力的照片，卻在文字中自稱「很窮」。例如在飛機頭等艙吃泡麵，卻形容自己「被貧窮折磨」，或拍攝高級進口車內裝，卻抱怨「窮到連油錢都沒有，只能去上班」。這類內容以反差製造幽默，但也引來不少爭議。

金烔完透過社群媒體痛批，這樣的表現方式與其說是自嘲，更像是把他人的匱乏與痛苦當成道具使用。他直言，「貧窮是一種很難拿來開玩笑的情感」，並提到現實中仍有許多年輕人為了生活開銷斤斤計較，甚至連一個飯糰都要反覆思量，相關玩笑對他們而言並不公平。

金烔完也透露，自己曾與單親母親長期居住在半地下住宅，對貧困帶來的壓力感受深刻，因此對相關議題特別敏感。截至27日，該則貼文已被刪除，但討論仍在網路上延燒。

不少網友也對「貧窮挑戰」表達反感，認為此類內容有嘲諷真正貧困者之嫌，並指出貧窮對某些人而言可能是一輩子的心理創傷，不應被包裝成娛樂。事件再度引發社會對網路迷因界線與同理心的討論。

