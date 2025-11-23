一頭腦熱恐害慘台灣！媒體人勸勿插手「中日摩擦」 揭最慘下場

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」說法引爆中日衝突，激烈的外交對峙也在台灣社會引起強烈反應。媒體人文翔對此發文提醒，這場爭端雖以台灣為話題核心，但主角其實是日本與中國；若台灣情緒過度投入、甚至一頭腦熱地卷入中日角力，有可能會讓台灣反受其害，甚至在情勢反轉時陷入日本「反中又反台」的孤立狀態。

文翔昨（22）日在臉書發文指出，這次爭端雖與台海議題相關，但實際上是高市早苗的政治立場導致中方強烈反彈。台灣社會此時不宜過度高調、興奮，因為日本國內同樣存在反高市聲音，未來若因民意壓力更換一位傾向緩和對中的首相，就會跟現在韓國總統李在明一樣，不想插手兩岸，台灣可能從被聲援的對象，瞬間回到被孤立狀態。他提醒，「勇於進取，但還是要守住底線」。

文翔也點出，目前台灣不論是反日者藉機痛批日本，或挺日者趁勢攻擊中國，都屬於「一頭腦熱」的極端反應，最後反而會讓台灣承擔不必要的外交風險。他以近期政治人物與統派事件為例，指出若言行脫離「中華民國憲法架構」或者刻意迎合對岸立場，容易傷害台灣內部共識，也會讓外界更不信任台灣的政治穩定性。

他強調，台日友誼固然重要，也應感謝日本願意與台灣站在一起，但深化合作仍必須建立在「守住中華民國底線」之上，包括釣魚台主權問題。「台灣不是這次中日衝突的主角，不應自以為是去插手或藉機偷渡什麼，否則只會把局面複雜化，成為真正的『麻煩製造者』。」

最後，文翔提醒，兩岸關係長期被視為國際未爆彈，台灣要維持和平生活並不容易，他呼籲，「凡事千萬別一頭腦熱」，讓台灣陷入更艱難的位置。

